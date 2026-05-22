北都︱政府拟斥近百亿古洞北建联用大楼 设主场馆可办剑击国际赛 容纳1000名观众

配合北部都会区发展，政府拟以99.6亿元在古洞北新发展区第29区兴建联用综合大楼及联用办公大楼。拟议工程计划包括兴建1座办公大楼和1座联用大楼，当中包括1间体育馆，馆内将提供1个用作剑击训练及比赛的多用途主场馆，可举办国际剑击比赛，并设有约1000个座位的观众席。 有关的训练和比赛设施将与北都的整体发展紧密结合，进一步提升北都体育设施的策略部署。

联用大楼邻兴建中的港铁东铁线古洞站

立法会发展事务委员会下周二( 26日 )将讨论于古洞北新发展区第29区兴建联用综合大楼及联用办公大楼的事宜。政府提交文件指出，拟议工程计划的用地位于古洞北第29区，属古洞北第一期发展。用地面积约21130平方米，交通方便，邻近正在兴建中的港铁东铁线古洞站（将于2027年投入服务），以及第25区的公共运输交汇处（即将投入运作）。

拟议工程计划包括兴建1座楼高35层的办公大楼和1座楼高8层的联用大楼，总净作业楼面面积约8.6万平方米，其中联用大楼设有1间体育馆、1所社区会堂，以及1所家庭医学诊所，体育馆将提供1个可用作剑击训练及比赛的多用途主场馆，并设有约1 000个座位的观众席，以进一步推广剑击运动及培训剑击运动员。有关的训练和比赛设施将与北都的整体发展紧密结合，进一步提升北都体育设施的策略部署。该剑击训练和比赛场地可举办不同级别的比赛（包括国际及本地剑击比赛），并于其余时间用作专业或学校训练及比赛场地，以配合香港剑击运动发展的需要。

副场馆提供近年备受欢迎的匹克球场地

体育馆同时设有2个多用途副场馆，每个场馆各可用作2个篮球场、2个排球场、1个五人足球场、1个手球场、8个羽毛球场或8个匹克球场，并设有约200个座位的观众席。除了满足区内居民对室内体育场地的需求外，亦为区内学校12和体育团体提供额外场地举办更多体育训练及比赛，配合政府推广体育的政策目标。 至于办公大楼包括25层政府办公室及7层社区设施，当中设有图书馆、邮局及幼稚园等。

项目分阶段落成

政府会在获得财委会批准拨款后，批出有关合约以展开工程。预计工程于今年第3季展开，整个项目将分阶段落成，在约3年半内先完成办公大楼及附属泊车位的建造工程，以及在4年半内完成联用大楼的建造工程。