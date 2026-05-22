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香港与哈萨克斯坦签署移交逃犯协定 邓炳强：标志两地司法合作迈出重要一步

政情
更新时间：13:07 2026-05-22 HKT
发布时间：13:07 2026-05-22 HKT

保安局局长邓炳强与哈萨克斯坦共和国（哈萨克斯坦）总检察长BerikAssylov今日（22日）分别代表香港特别行政区（香港特区）及哈萨克斯坦，签署关于移交逃犯、刑事事宜相互法律协助和移交被判刑人的双边协定。

签署三项协定 标志司法合作重要一步

邓炳强在签署仪式中表示，香港和哈萨克斯坦均致力透过国际合作打击罪案。今日签订的移交逃犯协定、刑事事宜相互法律协助协定和移交被判刑人协定，标志两地在司法合作方面迈出重要一步。

保安局局长邓炳强（右）与哈萨克斯坦共和国（哈萨克斯坦）总检察长Berik Assylov（左）签署关于移交逃犯、刑事事宜相互法律协助和移交被判刑人的双边协定。政府新闻处图片
保安局局长邓炳强（右）与哈萨克斯坦共和国（哈萨克斯坦）总检察长Berik Assylov（左）签署关于移交逃犯、刑事事宜相互法律协助和移交被判刑人的双边协定。政府新闻处图片

移交逃犯设保障条款 涉死刑可拒绝移交

根据《基本法》，在中央人民政府授权下，香港特区政府可与外国就司法互助关系作出适当安排。移交逃犯协定列明香港特区与哈萨克斯坦在移交逃犯的规定，并载列同类国际协定的一般保障条款，包括有关行为必须在双方的法律下均属罪行；以及如涉及可判处死刑的罪行，可拒绝移交。

香港特区与哈萨克斯坦签署关于刑事事宜相互法律协助的协定，载有国际上同类协定的主要条款及保障，所涵盖的协助包括辨认和追寻有关的人、送达文件、取得证据、执行搜查和检取的请求、提供资料，及没收犯罪得益等。

促被判刑人返原居地服刑 协助改过自新

移交被判刑人协定体现了香港和哈萨克斯坦双方的一个共同信念，就是容许被判刑人返回原居地服刑，免除语言和文化障碍，而其亲友又能更经常探望，有助他们改过自新。因此，香港的政策是尽量促进香港与其他司法管辖区进行这类移交。

已生效的香港特区主要双边协定（包括移交逃犯协定、刑事事宜相互法律协助协定和移交被判刑人的协定）载于律政司网页

 

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