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大棋盘｜律师会理事改选有竞争 汤文龙料再「冧庄」会长

政情
更新时间：09:04 2026-05-22 HKT
发布时间：09:04 2026-05-22 HKT

香港律师会本月28日举行周年大会，其中一项议程是改选理事会，今次有7人报名竞逐6个空缺，打破过去3年皆是「等额选举」的局面。不过今年战况亦难言激烈，事关5名现任理事争取「冧庄」，连同新人合组6人名单参选，面对后来加入战团的「卡梅伦」，前者选情被看高一线。

律师会理事会有20名理事，每年改选其中5至6席，之前连续3年换届均在无竞争下自动当选。数年前香港最动荡时期，作为专业团体的律师会亦卷入政治当中，改选理事会出现壁垒分明的阵营对决，但近年已彻底告别政治化，回归专业。律师会近年亦多次访京，备受重视。

今次理事会改选，现任理事郑程、徐凯怡、傅嘉绵、谭雪欣、赵彤竞逐连任，联同新参选的胡庆业联合参选及宣传。他们提出8项参选承诺，包括拓展香港法律服务的国际视野；维护法律专业的尊严与独立性；推动法律界把握国家「十五五」规划机遇，在大湾区建设、绿色发展、科技创新及高水平对外开放等领域，为跨境法律事务提供专业支援；支援年轻律师及新生代发展等。

6人合组名单似是志在必得，但遇上名为David Cameron的律师「单挑」，跟英国前首相卡梅伦「撞名」。翻查资料，David Cameron由美国来港执业，擅长企业及跨境法律等事务，曾任职多间大行。其竞选宣言希望连结传统大行与新一代小型律师行，同时行业规管应合乎比例，并维持香港法律专业的高水平。有法律界中人说，未闻这位「卡梅伦」有参与过律师会事务，业界对他认识不多，胜算如何大家可自行评估。

至于正副会长职位，有待新一届理事会名单出炉后，在首次理事会互选产生。律师会会长一年一任，按惯例一般连任一次，但并非硬性规定，过去有人连任3年会长，最近的例子是现为法援署署长的陈泽铭。现任会长汤文龙2024年上任，去年成功连任，有法律界人士估计，如无意外汤文龙会再次「冧庄」多做一年。

汤文龙掌舵律师会后，一直对外推广香港法律服务，又鼓励业界对接「十五五」规划，强调香港的国际化程度首屈一指，法律专业服务既能协助内地企业「走出去」，亦能助力海外企业「引进来」。他今年4月带队访京时，向司法部提出建议，将现时的大湾区律师制度试点计划，变成长期的考试制度，让大湾区律师正式成为中国律师制度的一部分，为行业自律管理，拓展业务、保护当事人利益等提供明确的法律基础。

他任内亦经历多宗国安大案判决，包括黎智英案，他曾受访指国际社会对案件有误解，作为法律界有责任说出事实，强调法庭是根据证据判案，审讯过程公平公开。去年宏福苑大火事件后，律师会亦积极支援灾民，如设立紧急免费法律热线，由义务律师就人身伤亡、遗嘱与遗产等提供意见，之后有灾民赠予字画以表谢意。

聂风

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