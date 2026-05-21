香港五年规划｜律政司办咨询会听取业界意见 林定国：可参考《国家发展规划法》

特区政府正制订首份「香港五年规划」，律政司今日（21日）就此举办咨询会，与约30位来自法律界及商界的朋友交流，听取意见。律政司司长林定国在社交平台表示，要理解五年规划的重要性及掌握如何制定，可参考今年3月通过的《国家发展规划法》。虽然这部法律不直接适用于香港，但非常值得细读。首先，该法第37条明确支持港澳特区主动对接国家规划，融入国家发展大局。其次，《规划法》阐明了制定规划的目的、原则、内容和注意事项，强调规划应具战略性、宏观性和政策性，内容需包括发展环境分析、指导方针、目标指标、重大战略任务与政策举措，以及实施保障措施。

林定国提到，国家「十五五」规划强调「深化国际法律及争议解决服务中心」，重点在于「深化」，在于「质」和「量」的提升。港澳篇章提及要「健全香港在国家对外开放中更好发挥作用机制」，明确支持香港深度参与高质量共建「一带一路」，发挥包含法律服务在内的专业服务优势协助企业「走出去」。他认为，这正是《规划法》所指的主要目标及指标。

特区政府正制订首份「香港五年规划」，就此律政司今日（21日）举办咨询会。林定国fb

律政司在咨询会上，与约30位来自法律界及商界的朋友交流，听取了不少宝贵意见。林定国fb

律政司当前多项重点工作皆朝主动对接国家「十五五」规划方向推进

林定国指，规划重申全面依法治国，多次提及要求打造法治化国际化一流营商环境，支持法律服务、调解仲裁等专业服务机构拓展海外服务网络，健全涉外知识产权保护体系；健全境外投资风控，推动企业提升风险防控和合规经营能力；推进共建「一带一路」高质量发展；推动构建和维护公平公正、开放包容、合作共赢的国际经济秩序，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，全面深入参与世界贸易组织改革，坚决反对保护主义、滥施关税等做法；要深化粤港澳大湾区建设，特别提及要加强法治保障。「加强法治保障」是新增内容，具有重要意义。规划还要求加快涉外法治体系建设，完善国际商事调解、仲裁等机制，支持国际调解院发挥作用。

林定国表示，这次咨询的目标，除了收集业界对个别政策的看法，更重要的是共同思考，在国家「十五五」规划的新阶段，香港的法律制度、服务和人才，如何更准确地服务国家发展所需，同时回应国际市场的转变。律政司当前多项重点工作皆朝著主动对接国家「十五五」规划方向推进，包括巩固香港国际法律枢纽、吸引国际机构落户香港；持续优化争议解决的法律框架；持续深化粤港澳大湾区涉外法治建设；发挥法律及其他专业服务优势，协助企业「出海」；巩固和提升香港法律及争议解决服务的竞争力；持续推动法律人才培训并推广香港普通法制度的独特优势。

律政司之后会将业界的意见融入「五年规划」当中，继续以香港所长服务国家所需为出发点，务实推进相关工作。