陈茂波访布鲁塞尔晤欧盟官员 冀欧洲企业利用香港开拓亚洲市场

财政司司长陈茂波继续欧洲访问行程，昨日到访比利时布鲁塞尔，与多名欧盟高层官员及欧洲商界领袖会面，介绍香港经济及金融发展情况。陈茂波表示，在「一国两制」下，香港维持自由港地位及资金自由流动，欢迎欧洲工商界利用香港作为平台，筹集资金并开拓中国内地及亚洲市场。

探讨双重上市与绿色金融合作

陈茂波抵达布鲁塞尔后，先后会晤欧盟委员会金融稳定、金融服务及资本市场联盟副总干事Alexandra Jour-Schroeder、欧洲对外行动署亚太总司总司长Erik Kurzweil，以及欧盟委员会预算总署高级顾问Siegfried Ruhl。双方就香港与欧洲在经济、金融、商贸和财政政策等方面交流经验。

陈茂波在会上指出，在当前充满挑战的国际政经环境中，香港的经济贸易政策稳定和可预期，并践行国际的最佳商业、会计和专业服务准则。他认为香港与欧洲在不同领域都有加强合作的空间，建议双方探索欧洲企业两地双重上市的安排、发展固定收益及货币市场，并推动绿色金融和金融创新，以更好引导民间储蓄支持实业和经济发展。

鼓励欧企以香港作区域总部

除了欧盟官员，陈茂波亦与欧洲金融中介机构Euroclear行政总裁Valérie Urbain会面，就环球经济形势和金融市场发展交换意见。此外，他与当地知名家族代表会面，了解其集团在亚洲区内的业务发展，并介绍香港优势，建议对方加大在港投资，以香港作为区域总部管理区内的业务和财资活动。

访问期间，陈茂波拜会了中国驻欧盟使团团长蔡润及中国驻比利时大使费胜潮，就中欧关系和香港最新发展情况深入交流。结束布鲁塞尔行程后，他将转往瑞士苏黎世访问。