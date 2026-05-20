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部门首长责任制｜《公务员敍用委员会（调查）规例》周五刊宪 授权委员会进行第二级调查

政情
更新时间：18:06 2026-05-20 HKT
发布时间：18:06 2026-05-20 HKT

为配合《施政报告》提出建立部门首长责任制，设立新的两级调查机制。政府将于星期五( 22日）在宪报刊登《公务员敍用委员会（调查）规例》，授予公务员敍用委员会额外的职能，使其能够进行行政责任两级调查机制下的第二级调查工作。《调查规例》将于5月27日提交立法会进行先订立后审议的程序，待立法程序完成后，《调查规例》将于今年7月17日起实施。

若涉部门首长或政策局常秘  可启动第二级调查

《施政报告》宣布设立两级调查机制，若政府出现问题，而有关问题属严重问题，或属广泛或重复出现的系统性问题，或有迹象显示问题可能涉及有关部门的首长或有关政策局的常任秘书长时，可启动第二级调查。调查会以发生的问题为触发点，调查对象会涵盖牵涉在有关问题中的所有人员，不论职级。

《调查规例》的主要条文订明了政府转介问题予敍用委员会调查的条件；敍用委员会接获转介时须进行调查；调查小组的组成和调查职能、调查程序，以及调查小组在完成调查后须拟备和向政府提交调查报告。

公务员事务局发言人今日（20日）表示，在行政长官的领导之下，建立了以结果为目标的政府。与此同时，当局一直建构公务员积极有为、勇于担当和尽忠竭诚的文化。行政责任两级调查机制的目的，是当政府工作某范畴出现问题时调查问题原因与厘清责任谁属。

发言人补充，敍用委员会为一独立法定咨询机构，由具备不同专业背景的成员组成，由其负责进行第二级调查，会提升调查的公信力。

 

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