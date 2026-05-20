周天行5.21起接替杨美琪 出任刑事检控专员

律政司今日（20日）宣布，副刑事检控专员周天行将于明日（21日）起接替杨美琪出任刑事检控专员。在律政司服务逾32年的杨美琪会同日开始退休前休假。律政司司长林定国形容周天行是一位经验丰富、致力追求公义的律师。凭借他在刑事法律方面的深厚专业知识、丰富经验，以及卓越的领导能力，深信他能带领刑事检控科迎接未来挑战，并继续以最专业的态度履行职责。

林定国十分感谢杨美琪尽忠职守，在任内作出重大贡献，祝愿她退休生活充实及愉快。

周天行于2001年在香港取得律师资格，其后在2026年成为大律师。他于2007年获委任为政府律师，2010年晋升为高级政府律师，2019年升任助理首席政府律师，2020年成为副首席政府律师，2022年再擢升为首席政府律师。自2007年加入律政司以来，他一直在刑事检控科工作。

律政司今日宣布，副刑事检控专员周天行5月21日起出任刑事检控专员。政府新闻处

杨美琪分别在1992年及1993年于英国和香港取得律师资格，其后在2021年成为大律师。杨美琪在1994年加入律政司，任职检察官，1996年晋升为高级检察官，在2012年升任副首席政府律师，2019年再擢升为首席政府律师，及后于2021年她获委任为律政专员，自此出任刑事检控专员一职。自加入律政司以来，她大部分时间均在刑事检控科工作。

刑事检控专员杨美琪将于5月21日开始退休前休假。政府新闻处

刑事检控专员职位属律政专员职级（首长级（律政人员）薪级表第6点），负责指导刑事检控工作，以及就刑事法的发展、执行与实施，提供意见。