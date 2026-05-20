路牌加鸦片战争、抗日战争元素？文体旅局：设计要简单 如有需要可提供额外史料

香港保留不少以英国官员命名街道名称，例如砵典乍街 (Pottinger Street) ，以第一任港督砵甸乍 (Henry Pottinger)命名，亦有宝云道、皇后大道等。选委界立法会议员陈祖光今日（20日）在立法会提出书面质询，关注部分街道以英国官员命名，政府会否在相关地点增设解说设施，透过文字与图片客观交代相关历史背景；以及研究在具历史价值的路牌旁加设二维码，连结至官方国民教育资讯库或网页，例如国民教育一站通网上资源平台。

陈祖光又提议当局筛选具重大历史转折意义的街道（例如涉及鸦片战争、抗日战争遗迹或回归进程），在解说中注入国情教育元素，让市民及游客透过城市漫步了解国家民族走向复兴的历程。

文体旅局：已将宣扬中华传统美德字眼纳入街道命名准则

文体旅局书面回复表示，地政总署负责全港街道命名工作，一直视街道名称为反映地理、历史、文化和建设特色的语言符号。署方早已将宣扬中华传统美德的字眼（如忠、孝、仁、义、礼、智、信等）纳入街道命名的考虑准则。未来开发北部都会区及其他新发展区时，发展局和地政总署定必会参考当地的背景和特色来推动新街道的命名工作。

在路牌设计与历史推广方面，局方表示路政署辖下的街名牌设计首要原则为简单、清晰且不对道路使用者造成不便。然而，若有需要，路政署会积极配合相关政策局或部门的要求，商讨合适的设计并订制新街名牌。

此外，局方强调一直采取多管齐下的方式向市民介绍香港历史。康乐及文化事务署（康文署）持续透过博物馆展览、表演艺术、公共图书馆推介及社区工作坊等途径推广历史。如有需要，康文署可向相关部门提供辖下资源中有关街道的额外历史资料，以供他们在街道命名和展示解说时作考虑与应用。

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