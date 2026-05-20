跨部门专责小组协调见成效 发展局：花园道等4繁忙路段换水管施工时间减3成

水务署2024年成立跨部门专责小组，由发展局、运输署及路政署等部门代表组成，提升更换老旧水管的成效。民建联郭芙蓉今日（20日）在立法会提出口头质询，询问该小组自成立以来召开的会议次数，及其在提升更换老旧水管方面的成效。发展局局长宁汉豪表示，水务署近年积极复修及更换水管，食水管渗漏率已降至12.8%。当局于2024年底成立跨部门小组协调交通安排，成功令花园道等4个繁忙路段的换水管工程时间缩减约3成。

已处理19项水管改善工程

宁汉豪指出，小组至今已处理19项水管改善工程。以花园道、卫理道、窝打老道及马头涌道4个繁忙路段为例，经小组评估后，容许全日封闭部分行车线以全速施工，预计整体施工时间可平均缩短约3成。相关工程已陆续展开，预料于2026至2027年内完成。

宁汉豪指出，水务署自2015年起推行「风险为本水管资产管理计划」，截至2025年底，共有约584公里水管纳入计划，当中约250公里已完成更换或修复。署方2026/27财政年度用于相关工程的开支预算按年增加超过50%；食水管渗漏率已由2000年超过25%，显著下降至约12.8%。目前正进行约50公里长的水管改善工程，并准备在2026年内陆续展开另外约40公里的工程。水务署会因应水管爆裂纪录、使用年期及物料等因素，严格评估并订定施工优次。

拟建智能水压管理系统

在科技应用方面，水务署已在全港设立约2,400个「智管网」监察区域。署方正进一步将监察范围扩展至食水主干水管及余下管网，透过安装实时传感器，提升数据传输功能以加强渗漏管理。相关升级工程预计将于2027年年中前分阶段完成。此外，水务署计划向立法会申请拨款，建构智能供水压力管理系统，进一步减低水管爆裂及渗漏的风险。

郭芙蓉质疑跨部门专责小组至今处理的19项水管改善工程中，仅有4项属于全港8个「爆喉热点」，关注处理标准是否存有偏差，又关注早前青衣发生大型食水管爆裂却未列入「爆喉热点」，促请检讨定义。宁汉豪回应指，水务署目前评估水管维修及更换工程时，已不再单靠「爆喉热点」作单一指标，而是会透过全面分析过往的渗漏数据以及其影响程度，从而更具针对性地规划水管网络维护工程。

宁汉豪解释，跨部门专责小组仅处理其中4个热点，因其专责协调繁忙路段。而全港8个热点中两个已完成处理，其余热点的改善工程均在推进当中。当局认同热点具局限性，水务署现已综合过往水管渗漏数据及实际影响程度，以安排水管更换或修复计划，不再单一依赖热点指标作决定。

记者：李健威

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