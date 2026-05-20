油价｜业界忧燃油附加费急升削航空货运竞争力 陈美宝：数家航司已两度减费 将继续密切监察调整

有议员称接获业界人士反映，自政府于去年撤销对货运燃油附加费规管后，今年个别航空公司附加费大幅上调，忧虑营运成本上升影响香港航空货运竞争力。运输及物流局局长陈美宝表示，过去两个月已多次与本地航空公司会面，并安排两次本地航空公司与货运业界的联席会议，而由于近期航空燃油价格稍为回落，数家本地航空公司已两度下调货运燃油附加费，并新增「中途航理」类别，以更灵活回应市场需求。政府将继续密切监察燃油附加费调整，确保过程合理及透明。

截至今年4月香港机场货运量达160万公吨 按年增3.7%

陈美宝续称，当局正积极与航空公司接触，鼓励他们临时调配额外的货运运力，以连接因中东局势而出现服务不足的航点，截至今年4月，香港国际机场货运量达160万公吨，按年增长3.7%；货运航班升降次数亦较去年同期增加3.2%。

燃油附加费随市调低显弹性 纾困措施助货运业减压

陈美宝又指，因应近期燃油价格下调，本地航空公司亦相应降低燃油附加费，显示现行机制具备足够灵活性，让航空公司可按市场情况作出适当调整，同时政府最近推出的柴油补贴及隧道费豁免措施，亦有助纾缓本地货运及物流业因营运成本上升而面对的压力，当局将继续密切监察情况。

她亦称，现时航空公司可就由香港出发的航班，自行决定是否征收燃油附加费及收费水平，为确保透明度，目前航空公司已按要求在其网页或机管局数码平台「HKIA Cargo」，公布由香港出发航班所征收的最高货运燃油附加费水平。

陈恒镔：引入与国际航空燃油费或走势绑定机制 增附加费计算透明度

提出质询的民建联陈恒镔表示，国际航空燃油价格上调1倍，但本地航空公司货运燃料附加费就加了4倍，短期或对货运未必有很大影响，但对本港航空货运的信心，尤其小包裹的影响会较大，甚或令业界寻求到其他地方寄货。他关注当局会否考虑引入，一些与国际航空燃油费用或走势绑定的机制，令这些附加费计算更透明。

陈美宝表示，航空燃料价格占航空公司营运成本高达三成，对于营运可持续性带来很大影响，而航空公司维持运力相当重要，本地货运业界亦很重视。对于一些货物种类，例如小包裹，当局已指示民航处作出灵活处理。

她表示，国际燃油价格近期有少许下调迹象，但航空燃料需要提炼及视乎中东炼油厂供应，因此供应出现紧张，价格未必与国际燃油价格相适应，但政府会继续与航空公司沟通。

记者：郭咏欣

相关新闻：

油价︱香港快运5.16起下调燃油附加费 飞日韩泰等航线减至339元

油价︱香港航空下调燃油附加费 赴日韩减$50 长途线减近$200

油价︱国泰下调燃油附加费 短途航班减至339元 长途航班减约200元 本月16日生效

油价｜柴油补贴4月30日凌晨实施 5月向的士、小巴提供每公升0.5元石油气补贴 涉3800万