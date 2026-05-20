陈茂波访问法国 出席「不为恐怖行为供资」会议 与马克龙握手｜Kelly Online

财政司司长陈茂波继续在巴黎的访问行程，其中包括出席由法国主办的「不为恐怖行为供资」部长级会议，与超过80个国家和地区的代表团成员就加强全球合作打击恐怖分子筹资等议题深入交流，并在讨论环节上，就金融创新与恐怖分子融资问题发表意见。

陈茂波在会上指，恐怖分子筹资的手法日趋复杂，包括借助数字资产匿名和快捷的特质跨境转移资金，逃避追查。各地有需要、也有责任落实相关的国际标准，包括对数字资产平台和发行人进行合适的监管，以防「监管套利」活动。

他又指，中国香港一直坚定支持并贯彻落实反洗钱及打击恐怖分子融资的国际要求，以完整的法律框架、风险为本的监管、充分的跨机构协作落实推进相关工作，并在财务行动特别组织最近一轮的相互评估中获评为整体合规。在数字资产监管方面，香港践行「相同业务、相同风险、相同监管」的原则，对数字资产平台和稳定币发行人实施了发牌制度，其中就包括了保护投资者和防范洗钱的规定。

陈茂波之后到访经济合作与发展组织，与副秘书长Fabrizia Lapecorella会面。会上，陈茂波介绍了本港经济和金融发展情况，并表示中国香港一直积极参与经合组织辖下委员会的工作，同时亦依照国际标准，有序推进税基侵蚀及利润转移2.0的实施及共同申报准则的相关修订。陈茂波也与财务行动特别组织主席Elisa de Anda Madrazo会面，就加强国际反洗钱及打击恐怖分子资金筹集的合作进行交流。

陈茂波巴黎时间今日（5月20日）会转往比利时布鲁塞尔访问。