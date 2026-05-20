范骏华关注会否增体育赞助开支扣减及税务优惠 文体旅局：目前不考虑

国家「十五五」规划强调要全面推动体育产业高质量发展，选委界议员范骏华今（20日）提出书面质询，关注本港体育产业高度依赖政府资助、缺乏体育赞助措施，及鼓励商界及私营机构出资的税务优惠有限等挑战。文化体育及旅游局局长罗淑佩答复时指出，政府2026-27年度的体育发展预算开支约81亿元，较10年前的约48亿元增幅接近七成，正积极落实体育普及化、精英化、盛事化、专业化和产业化的「五化政策」。

对于会否优化扣减措施或协助体育总会转型为慈善机构以吸引赞助，当局表示目前不会考虑为体育赞助的开支提供扣减或额外税务优惠。局方解释，商业机构透过赞助体育项目以推广其业务的开支，已可根据《税务条例》获准扣除为应评税利润，而向获豁免缴税的慈善机构捐款已有扣除安排，再加上现时香港低税率。

2024-25年度「M」品牌计划吸引逾4亿商业赞助

范骏华亦关注，甄选「M」品牌计划时会否加强考虑推动本地体育发展所作贡献、吸引商业赞助能力及市民参与队际运动积极性的因素。当局回应指，会按既定机制审批每一项活动申请，审批准则包括活动性质与重要程度、财政营运能力（包括来自私营机构的赞助）、带动经济的作用、传媒报道和市场推广计划、对公众吸引力和社会效益、对体育发展作用，以及主办机构的能力、技术和行政质素等，以确保公帑资源得以善用，为香港带来最大整体效益。

局方表示，2024-25年度，共有30项大型体育活动获「M」品牌认可，共吸引约4.02亿元商业赞助，并获约2.84亿元配对拨款 。此外，艺术及体育发展基金体育部分在同年亦支持了120项活动，涉及约1,300万元商业赞助，及约1,200万元配对拨款，支援体育总会在港举办国际赛事 。

2023年体育产值440亿 占本地GDP 1.5%

当局引述统计处2025年公布最新资料指，2023年香港体育及相关活动以基本价格计算的增加价值为440亿元，较2022年增加15.1%，占本地生产总值的1.5%。就业人数方面，2023年香港体育及相关活动的就业人数超过8万人，较2022年增加12.8%。

局方强调，正积极推行不同措施，包括推动全民运动以建立社区运动文化、吸引世界级赛事落户以推动「体育+盛事」发展并吸引商业投资，以及善用启德体育园发展主场经济等。政府将继续与体育界保持紧密沟通，制订进一步促进体育产业化的政策。