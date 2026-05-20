30卸任议员豪发940万花红惹议 李慧琼：理解公众意见 将持续优化机制

据报道指，约30名卸任议员合共向157名议助发放约940万元的奖金或花红。立法会主席李慧琼表示，完全理解大家对议员使用公帑的意见，议员们亦明白市民对审慎使用公帑的要求。立法会会一如既往，持续优化工作方式、方法及机制，并再次多谢大家提出的意见。

根据统计，约30名卸任立法会议员合共向157名议助，发放共约940万元的奖金或花红，除了选委界前议员马逢国向其助理施骏兴发放约26.4万元奖金，自由党前饮食界议员张宇人为5名助理申报奖金总额共约52万元，当中两名助理获发20万元长期服务金，两人已在其办事处工作逾20年，而选委界前议员尚海龙为4名助理申报共约49万元奖金，当中一名助理获发约20万元等。

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