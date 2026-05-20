Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

30卸任议员豪发940万花红惹议 李慧琼：理解公众意见 将持续优化机制

政情
更新时间：11:28 2026-05-20 HKT
发布时间：11:28 2026-05-20 HKT

据报道指，约30名卸任议员合共向157名议助发放约940万元的奖金或花红。立法会主席李慧琼表示，完全理解大家对议员使用公帑的意见，议员们亦明白市民对审慎使用公帑的要求。立法会会一如既往，持续优化工作方式、方法及机制，并再次多谢大家提出的意见。

根据统计，约30名卸任立法会议员合共向157名议助，发放共约940万元的奖金或花红，除了选委界前议员马逢国向其助理施骏兴发放约26.4万元奖金，自由党前饮食界议员张宇人为5名助理申报奖金总额共约52万元，当中两名助理获发20万元长期服务金，两人已在其办事处工作逾20年，而选委界前议员尚海龙为4名助理申报共约49万元奖金，当中一名助理获发约20万元等。

相关新闻：30名卸任议员豪派940万奖金 田北辰质疑用公帑派花红：酌情奖励应自掏腰包

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曼谷一间酒吧外国游客座无虚席。 美联社
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
17小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
17小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
2026-05-19 10:00 HKT
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
影视圈
23小时前
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
时事热话
17小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
19小时前
六合彩︱头奖3900万搅珠结果出炉 即睇幸福儿系咪你！
社会
15小时前
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
影视圈
15小时前
2025日本五一黄金周，成田机场航厦挤满旅客。 路透社
游日注意｜出国税加价变3000日圆 7月1日起实施
即时国际
14小时前
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年联赛封王。美联社
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年联赛封王
足球世界
4小时前