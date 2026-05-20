议政随想︱谭镇国：《推动智慧配送 优化乡郊长者支援》

香港一直以「居家安老」为本，鼓励长者在熟悉的社区环境和家中安享晚年，惟必须完善长者生活及医疗的支援配套。新界北的乡郊村落聚居大量长者，当中不少身患长期疾病、行动不便。乡郊地势复杂，更令长者外出采购、求医困难重重，创新科技因此成为改善乡郊民生的关键。

不少长者因身体状况难以自行准备膳食或外出用餐，须依靠上门送餐服务。但乡郊地区送餐成本高昂，送餐时间长亦影响食物质素。有服务机构利用科技突破地理限制，早前试行「乡郊地区无人机送餐计划，以无人机送餐至偏远乡村，并聘用村内妇女负责转送至长者家中。整个流程由以往每程约需两小时，大幅缩短至约13分钟。除节省时间外，亦减少了机构的车辆和人手需求，令资源可投放至其他服务。

不少长者因身体状况难以自行准备膳食或外出用餐，须依靠上门送餐服务。

我建议进一步推广这种「科技配送、村内妇女派送的模式。它不仅能节省时间和人力成本，大幅缩短送餐时间，更能保障食物品质；聘用村内妇女派送餐膳，既为妇女创造就业职位，又能促进邻舍共融，提升乡村整体生活水平。我期望这项服务可以推广至更多乡村，并研究扩展至药品及基本医疗物资配送，配合线上会诊等遥距医疗服务，解决乡郊长者「睇病难、攞药难」的痛点，从而分流公营医疗压力，优化本港医疗资源配置。

香港正迈向超高龄化社会，善用创新科技是突破服务痛点、提升服务品质的重要途径，期盼政府继续优化乡郊政策及社区服务。我持续关注区域发展，为推动民生改善、建设高龄友善社区持续出力