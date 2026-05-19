禁毒处办首届《听我讲：一齐企硬 唔TAKE嘢》线上颁奖礼 邓炳强郭富城颁发六大创作奖项｜Kelly Online

保安局禁毒处为推广2026年最新禁毒口号及舞蹈，举办「听我讲 一齐企硬 唔take嘢」网上颁奖典礼，表扬以创意宣扬禁毒讯息的网络创作者。活动邀请保安局局长邓炳强及荣誉禁毒专员郭富城等多位重量级嘉宾颁发六大奖项，呼吁大众以紧贴潮流的方式抗拒毒品诱惑。

星级嘉宾颁发多项创意大奖

是次网上颁奖典礼旨在表扬于网上以无限创意推广新口号及舞蹈的创作者，并邀请得多位重量级嘉宾颁发奖项。当中「最佳动作演绎奖」由郭富城颁予得奖者「水水」；「最有队形奖」由香港羽毛球混双代表谢影雪及邓俊文颁予「Oscar」；「最正打招呼奖」由杨采妮颁予「纯情小中村」。此外，殿堂级创作人张叔平亦获邀担任嘉宾，将「估你唔到创作奖」颁予得奖者「Old Seafood Office」。

陈奕迅冯德伦夺市场效应奖

在众多奖项中，「最强市场效应奖」由Marketing Interactive编辑Karen Wong颁发，得奖者为陈奕迅及冯德伦。两人早前在香港电影金像奖颁奖典礼上，带领全场齐呼「一齐企硬」的禁毒口号，成功引发极大回响并夺得该项殊荣。

邓炳强亲颁最强禁毒宣传奖

典礼上备受瞩目的「最强禁毒宣传奖」，由邓炳强亲自颁发，最终由「AGS(5)」获得。大会在颁奖典礼尾声特别呼吁社会大众继续发挥创意，宣扬禁毒讯息，共同支持抗毒工作。