公务员加薪︱大火揭部门失职影响结果？特首正面回应：看公仆表现要「看整体」 按一贯做法考虑6大因素

影响约17万名公务员的年度薪酬趋势调查结果即将出炉，各界关注今年政府会否加薪。行政长官李家超今早（19日）出席行会前表示，看公务员表现应看整体性，公务员事务局今年会按一贯做法，在公务员薪酬调整上考虑6大因素，包括香港经济状况、生活费用变动、政府财政状况、薪酬趋势净指标、职方要求，以及整体公务员士气。

公务员加薪︱薪酬趋势净指标即将出炉

他续称，公务员薪酬调整会影响香港整体劳工市场的薪酬调整，相信很多公私营机构普遍都会参考政府做法，因此当局会充份考虑各项因素，作出平衡及最适合的决定。

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重申公务员表现应看整体性

至于有意见认为，宏福苑大火揭示多个部门失职，若公务员仍获加薪或会引起社会反弹。李家超表示，宏福苑独立委员会正进行审视，希望委员会提交报告后，可更了解如何处理责任承担问题。他更提到，宏福苑居民上楼安排期间，每日有1000名公务员协助，过程中是以民为本、安全有序，以达成居民的愿望，当中很多公务员工作岗位与事件无直接关系，亦有人是自愿参与，重申看公务员表现应看整体性。

记者：郭咏欣

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