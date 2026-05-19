官员反驳议员成风？李家超：看问题角度不同很正常 期望双方易地而处、求同存异

特首李家超曾多番强调重视行政立法关系，然而近期政府面对立法会议员与政府相左的意见时，经常发稿公开反驳，用词都颇为强硬。

李家超今日出席行会前回应指，重视行政立法关系，也很重视立法会意见，今届政府首设前厅交流会，又设协同机制，不断推动行政立法机关交流合作，期望行政立法二者可相互理解、易地而处。

指官员议员角度不同属良性 期望大家相互理解

李家超指出，正如其1月1日在立法会宣誓就任时的讲话中提到，政府乐意听取议员同意或不同意政府的意见，也期望议员提出不同意见时，要指出问题及提供建议。他认为议员与政府看问题的角度不同是很正常的，许多时涉及「局部和全部、短期和长期」之间的关系，大家有不同想法不出为奇，这是良性的。

他强调行政和立法机关都有责任共同建设好美好家园，期望双方可用相互理解、易地而处的态度面对问题，这样才可精益求精，大家以求同存异的原则，达到双赢结果。