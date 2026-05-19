Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

官员反驳议员成风？李家超：看问题角度不同很正常 期望双方易地而处、求同存异

政情
更新时间：11:03 2026-05-19 HKT
发布时间：11:03 2026-05-19 HKT

特首李家超曾多番强调重视行政立法关系，然而近期政府面对立法会议员与政府相左的意见时，经常发稿公开反驳，用词都颇为强硬。

李家超今日出席行会前回应指，重视行政立法关系，也很重视立法会意见，今届政府首设前厅交流会，又设协同机制，不断推动行政立法机关交流合作，期望行政立法二者可相互理解、易地而处。

指官员议员角度不同属良性 期望大家相互理解

李家超指出，正如其1月1日在立法会宣誓就任时的讲话中提到，政府乐意听取议员同意或不同意政府的意见，也期望议员提出不同意见时，要指出问题及提供建议。他认为议员与政府看问题的角度不同是很正常的，许多时涉及「局部和全部、短期和长期」之间的关系，大家有不同想法不出为奇，这是良性的。

他强调行政和立法机关都有责任共同建设好美好家园，期望双方可用相互理解、易地而处的态度面对问题，这样才可精益求精，大家以求同存异的原则，达到双赢结果。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
14小时前
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
政情
5小时前
白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像
白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像
影视圈
3小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
00:56
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
突发
12小时前
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
影视圈
17小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
15小时前
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
影视圈
21小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
2小时前
九龙新界多区突现电力骤降 消防接38宗困䢂报告。
九龙新界多区突现电力不稳 消防接逾40宗困䢂 中电：短暂电压骤降
突发
12小时前