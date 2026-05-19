李家超宣布6月初出访中亚两国 包括哈萨克及乌兹别克 提三大目的

特首李家超今早（5月19日）出席行政会议前见记者。他提到多项重点议题，包括宏福苑听证会、网约车等。他亦宣布6月初会率团出访中亚两国。

6月初出访中亚 为新兴市场合作交流奠定基础

李家超指，将于6月初率领代表团出访中亚，包括哈萨克及乌兹别克。两国都是中亚庞大市场，天然资源丰富，经济潜力优厚。成员包括政府官员，另有60位高级别商界代表，当中香港代表包括逾30人。这规模比起去年的中东访问团更大。

李家超指，去年出访中东取得丰硕成果，访问团中有20多位来自七个地区的内地企业代表参加。访问中东期间，代表团建立了高层次的联系，并签署了多方面的合作协议，成果丰硕。李家超表示，该次出访中亚有3个主要目的，包括：推动新兴市场奠下基础、加强政府与政府之间的关系及往来，以及构建「枢纽对枢纽」的合作模式。

李家超表示，这是他首次出访中亚。他相信代表团成员透过实地考察，能更深入了解中亚地区在金融、贸易、基建、创科等不同领域的最新发展，从而发掘新的市场机遇。同时，代表团亦会向当地商界积极推介香港在「一国两制」下的独特优势，吸引中亚企业利用香港平台拓展业务。

香港与中亚合作已有一定成绩

在加强政商关系与推动紧密合作方面，李家超指出，香港与中亚的合作已有一定成绩。例如在金融方面，一家哈萨克企业去年在香港与阿斯塔纳同步上市；哈萨克开发银行亦在香港首次发行人民币点心债。他将与当地政府官员会面，进一步巩固合作，为企业拓展业务及对接项目创造更有利的环境，同时加强民心相通，推动更多商务与人文交流。

第三是构建「枢纽对枢纽」的合作模式。李家超指出，哈萨克与乌兹别克是中亚的两大国家，也是外资进入中亚市场的枢纽；而香港则是外资进入东亚及东南亚的枢纽。两个枢纽加强合作，建立「枢纽对枢纽」模式，可以构建连接中亚与东亚、东南亚的新通道，有利于香港经贸及服务业的发展，创造更多就业与增值机会。

世界贸易关系正在重塑，特区政府今次主动开拓中亚市场，旨在为香港建立新的商贸通道，发掘充满机遇的新兴市场。这不仅能巩固传统市场，更能发掘新财路，发挥香港作为「出海」平台的角色，让中亚国家更认识并重视香港的市场优势，为香港带来更多经济收益，让市民分享经济红利。

谈中美元首会晤：两国关系稳定 对香港大有裨益

中美元首早前结束会晤，李家超表示，两国同意建立「建设性战略稳定关系」，并在关税安排、贸易投资合作及市场准入等经贸领域取得积极成果。他认为，相关共识为中美经贸关系及全球经济注入了更多确定性与稳定性，这不仅有利于全球贸易，亦对香港整体的经济贸易及港美贸易大有裨益。

李家超强调，香港属于外向型经济体，容易受主要市场的变化影响。中美市场的确定性增加，将大幅减低外围动荡对香港的冲击，让香港能够更专注于构建蓬勃的经济环境、推动建设发展以及改善市民生活。他补充，是次中美元首会面的积极成果，让他对香港未来的正面发展更具信心。

升格独立委员会？李家超提两大原则：委员会独立运作、有需要可提要求

被问到政府向宏福苑居民发收购通知书，但亦有居民希望开业主大会后才做决定，李家超指收购方案以情理法兼备为原则，政府已向各单位业主发信，希望其细心阅读各方案，按考虑选择，目前正收集信件，正式情况要交由委员会工作审视，明白社会对事件的关心，政府考虑方案时会分析受影响家庭的困难、物业主场情况、谨慎运用公共资源等。

李家超指，每一个方案都要考虑实质可行性，政府从中亦承担了很多不确定性，如保险、诉讼等，希望大家细心考虑需要，政府亦会继续做好解说及支援工作。他明白有人要求开业主大会，相关管理公司已召开简介会，解释不同帐目的退款安排等，管理公司亦已向土地审裁处寻求指示，相信会妥善处理。

被问到独立委员会会否升格调查委员会，传召屡被居民点名的区议员黄碧娇等人。李家超指高度肯定陆官及两名委员的工作，任何独立委员会运作模式都是独立进行，他已给予委员会最大灵活度及自主度，如有需要可向其提出要求。他重申委员会是独立运作，委员会会作最适当判断和安排。

就网约车发牌，李家超指政府要做好数量管控，会考虑各方意见，上半年提交附属法例予立法会。

就宏福苑大火揭示部分政府部门失职，会否影响公务员加薪考虑。李家超指整个公务员涉及约17万同事，看表现应看整体性，独立委员会正作审视，责任承担方面会作处理。在上楼执拾工作中，每日都有近千名同事协助受影响家庭。过程中政府亦以民为本、安全有序等原则。今次参与的公务员同事，来自很多不同部门，且工作性质与本身岗位无关，是自愿帮忙。

因此他会整体审视公务员表现，薪酬趋势调查委员会今月内会公布调查初步结果，政府一向考虑六大因素。他指今年做法会一致，又提醒政府决定会影响私人市场，政府会考虑各方因素再作决定。