全球繁荣峰会︱李家超：香港首季经济增长5.9% 续成稳定可靠经济体

行政长官李家超出席第三届全球繁荣峰会欢迎晚宴，致辞时强调香港推崇自由贸易与多边主义，并引述国际货币基金组织（IMF）的评估，肯定香港作为国际金融中心及「超级联系人」的角色。他指出，香港首季经济强劲扩张，按年增长5.9%，将继续发挥连接不同经济及文化的桥梁作用。

倡导多边主义 配合国家发展目标

李家超表示，峰会的宗旨与国家的目标不谋而合。他提及国家主席习近平早前提出的全球治理倡议，强调遵守国际法治、践行多边主义及倡导以人为本等核心理念，彰显国家致力构建人类命运共同体的承诺。李家超重申，香港一直恪守并实践这些价值观，推崇自由贸易与多边主义，大门长期为所有人敞开。

李家超指，在充斥着地缘政治及经济不稳的动荡世界，香港作为稳定可靠经济体的优势显示易见。

李家超指出，在充斥地缘政治及经济不稳的环境下，香港作为稳定可靠经济体的优势显而易见。他引述国际货币基金组织就香港经济及金融状况的评估，指该报告再次肯定香港作为国际金融中心及「超级联系人」的角色，尤其在主要股权集资中心及离岸人民币业务枢纽方面，并确认香港经济正持续复苏。数据显示，香港今年第一季经济强劲扩张，按年增长5.9%，较上一季的4.0%增幅有所加快。

他感谢汇贤智库、上海国际问题研究院及香港欧洲商务协会合办是次峰会，并期望香港在持续发展经济的同时，继续成为文化枢纽及交流平台，充分发挥连接不同经济、文化及机遇的桥梁地位。