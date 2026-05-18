政府增拨50亿元作维护国安开支 6年共计拨款180亿

政府刊宪公布截至今年3月底的政府季度帐目，显示当局在上个财政年度，再从一般收入中转拨50亿元非经常性开支，用作维护国家安全。这是《香港国安法》生效以来，政府第三度为国安开支作出拨备，令相关专门款项总额累计达180亿元。

属非经常性拨款 不受现行法律限制

政府于季度帐目中解释，根据《香港国安法》规定，经行政长官批准后，财政司司长应当从政府一般收入中拨出专门款项，以支付关于维护国家安全的开支，并核准所涉及的人员编制，有关安排不受香港特别行政区现行有关法律规定的限制。帐目亦列明，是次拨出的50亿元属于非经常性拨款，旨在用以增加专门款项支付维护国安的开支。

翻查资料，财政司司长陈茂波曾于2020年12月及2023年3月，从政府一般收入中拨出80亿元及50亿元。