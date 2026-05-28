直播︱公务员薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%

影响公务员加薪的薪酬趋势调查结果揭盅。按惯例，政府会从各薪金级别的「薪酬趋势总指标」减去相关薪金级别的公务员递增薪额开支，以得出「薪酬趋势净指标」。公务员事务局局长杨何蓓茵中午（28日）12点见记者，公布2026年薪酬趋势调查初步结果。

杨何蓓茵表示，2026年度薪酬趋势调查已完成，调查结果如实反映参加公司过去一年的实际变动。收集了合共104间公司，今年净指标初步结果分别为：高层4.12%、中层2.64%、低层1.17%。

她又指，本届政府亦提升公务员的效率，包括更新公务员守则等，但亦留意到社会上亦有声音指不论工作表现可获发增薪点，但他强高，获评为表现令人满意的公务员才可获发增薪点。此外，亦知会部门在本年10月1日开始公务员评核制度第一期，要求常态评核公务员，能更有效分辨优劣员工，令人事管理上可做得更加到位，也能部门首长建立有效的团队。

被问到公务员评核制度的划线是否在于百分之五，杨何蓓茵表示，公务员评核制度第一期有一个指导性分布发给评核人员，在第4-6级的百分比定为百分之十，也赋弹性予部门下调至百分之五，如全体同事令人满意，可予解释调整至较少的百分率。较好的同事亦有上限，上限亦有缓冲。

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