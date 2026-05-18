议员倡设单一残疾人士委员会 劳福局：难调动各政府部门支援

政府正就联合国《残疾人权利公约》第四、五次合并报告的内容大纲咨询公众意见。有立法会议员关注政府会否考虑成立「残疾人士事务委员会」，广邀更多残疾人士及照顾者，就社区生活实际问题提出解决方案。劳工及福利局副局长何启明今日（18日）到立法会出席政制事务委员会会议时表示，残疾人士的福祉涉及劳福局、房屋局、运物局等多个部门，强调「若独立出去反而难以调动各政府部门支援」。

保留跨部门机制有利调动支援

立法会进出口界议员钟奇峰关注，政府会否考虑成立一个单一的「残疾人士事务委员会」，广邀更多残疾人士及照顾者，就社区生活实际问题提出解决方案。何启明表示，两年前改革康复咨询委员会时已听取相关意见，但当局认为需保留跨部门协调机制，因残疾人士的福祉涉及劳福局、房屋局、运物局等多个范畴，「若独立出去反而难以调动各政府部门支援」。他提到，委员会上届已增加残疾人士及照顾者代表，希望可以做到平衡，「既可以真实改善他们在香港生活的情况，也可以令他们更加自主地表达意见。」

何启明又指，公众咨询已在本月11日开始，至6月30日结束，内容大纲会上载至劳福局网站，并发送至康复界的非政府机构及团体，邀请他们发表意见。咨询期间，当局亦会联同康复咨询委员会举行公众咨询会，聆听公众人士及相关团体表达的意见。

劳工及福利局副局长何启明。

立法会进出口界议员钟奇峰。