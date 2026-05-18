宪法基本法︱范骏华倡订长远推广计划 政府：宣传工作「细水长流」

政府近年积极推广《宪法》和《基本法》。有议员关注除了每年举办国家宪法日活动外，当局会否制定政府主导、具持续性的长远专属推广计划。政制及内地事务局副局长胡健民今日（18日）到立法会出席政制事务委员会会议时表示，政府推广宪法、基本法等的宣传工作会一直持续，「细水长流」地进行。

宣传工作细水长流 每年订立推广主题

励进教育中心主席、选委界议员范骏华表示，注意到各政策局先后推出多项具代表性的宣传活动和推广项目，全力在社会层面普及宪法、基本法和国家安全观念，对此予以充分认同和坚定支持。他关注除了每年举办国家宪法日活动外，当局会否制定政府主导、具持续性的长远专属推广计划。

他续指，随着相关推广教育工作持续推行多年，本港教师对于宪法第31条以及基本法的核心条文等基础内容已普遍熟悉掌握，认为现在正是合适的阶段推动相关教育工作由浅入深，迈向深化层面，关注当局会否规划循序渐进的深化教育工作，例如增设进阶培训课程、专题研习工作坊等，进一步向师生普及宪法背后的立法精神。

胡健民表示，政府推广宪法、基本法等的宣传工作会一直持续，「细水长流」地进行。当局每年都有一个推广主题，近年将国安教育纳入后，更加注重香港的宪制秩序与国家安全的联系，主题亦会因应当时情况有重点的转变。

胡健民：国安风险具长期性及隐蔽性

教育局首席教育主任何燕萍补充，教育局重视教师培训，目前已提供不同形式的专业发展活动，涵盖新入职教师、在职教师和晋升教师的核心培训课程。在国家安全教育方面，当局早前已举办一系列到校工作坊。教育局会循着范的意见，再跟不同的科组和部门进行商讨。

民建联陈永光表示，随着香港国安法和维护国家安全条例落实，香港目前已进入 「良政善治」的关键发展期，但他不排除部分市民会因此而松懈，甚至认为现在已经是天下太平，关注有何措施提醒市民维护国家安全是没有完成的时间，要时刻警惕外部势力干预、软对抗等带来的国安威胁。

胡健民认同国家安全的风险具长期性及隐蔽性，特区政府会持续进行宣传教育工作，绝不松懈。他指出，当局会继续透过全民国家安全教育日、学校及社区教育、网上多媒体平台等多种渠道，提醒市民保持警觉，防范外部势力干预及虚假资讯。

记者：黄子龙