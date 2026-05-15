AI冲击就业？陈茂波：要把握AI带来的转型红利 重塑「人机关系」｜Kelly Online

人工智能大潮流下，近日社会热议大学毕业生会否被AI抢饭碗。财政司司长陈茂波昨晚（14日）出席香港理工大学工商管理博士（DBA）课程30周年晚宴，他在致辞时表示，香港作为国际金融中心及超级联系人，人工智能（AI）正挑战本港在资本、资讯及人才中介方面的竞争优势，呼吁政府、商界及学术界必须携手，共同把握AI带来的直接挑战与重新定位的机遇。

AI挑战香港人才中介竞争优势 同时是把握新机遇契机

陈茂波指，科技在过去30年已彻底重塑商业模式，而AI的影响将远超以往任何技术革命，不但大幅压缩从洞察到行动的距离，令即时分析、情境模拟与决策执行合而为一，更会重塑整个价值链的结构。

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陈茂波出席香港理工大学工商管理博士（DBA）课程30周年晚宴。政府新闻处图片

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陈茂波又指，部分中间层次职位或因AI而消失，但同时亦会衍生数据整理、模型训练及合规设计师等新兴角色。他提醒，香港是国际金融中心及超级联系人，但资本、资讯及人才中介方面的竞争优势，将受到AI的直接挑战，但这同时也是香港寻求重新定位、把握新机遇的契机。

倡三方面努力 释放人力专注创意

陈茂波强调，要把握AI带来的转型红利，社会需在三个范畴作出努力。首先建立「数字劳动力」同时，释放人力专注于判断、关系管理及创意解难等工作，并确保生产力提升的成果能惠及员工。

第二，重塑「人机关系」，随机器成为企业间资讯的主要媒介，系统的互通性将成基本要求，而人类在筛选、核实及道德判断方面的独特价值亦将更为突显。

他亦强调需普及「AI素养」，指政府已在《财政预算案》中提出投资AI策略及全民培训，但仍需雇主、院校、专业团体及商会等各界携手，共同建设社会各层次的AI能力。他期望各界能共同推动AI转型，确保过程兼顾进取与责任，让发展成果惠及社会大众。