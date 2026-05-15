审计报告揭智能厨余回收桶采购漏洞 环境局：按建议完善管理 续投资源扩厨余回收网络

最新一份审计报告发现环保署推行智能厨余回收桶服务时，采购工作存在漏洞，且部门严重低估服务需求，并在厨余收集服务的质素监管不足。立法会政府帐目委员会今早（15日）召开公开聆讯，环境及生态局局长谢展寰表示，随著厨余回收网络不断扩展，厨余收集总量由2021年每日约130公吨，增加至现时平均约390公吨，政府将继续投入资源扩展厨余回收网络，并按审计署建议完善厨余管理工作，为社会各界提供更便利、更具成本效益的厨余回收服务。

环保署正检视及优化合约招标前估价方法

环保署署长徐浩光表示，为完善厨余收集服务管理工作，署方已制定一系列监测厨余收集服务的指引，清楚订明厨余收集点的实地巡查准则及程序，违规评估及逾期提交报告的跟进程序等。合约招标工作方面，署方已强化内部审核招标文件的机制，亦试验引入人工智能技术，协助覆检招标文件，以确保招标工作符合政府采购指引，署方更正检视及优化合约招标前估算的估价方法，以期在日后招标工作提供更务实的预算。

家居与工商厨余回收增幅差距大 署方：与计划推行先后次序有关

自由党饮食界梁进关注，家居厨余收集量大幅上升九成的原因，是否当局大力推进厨余回收设施所致，而工商业即食肆及街市厨余收集量升幅只有约一成，与家居的距离非常大，问及原因为何。

徐浩光表示，署方在2021年开始推出厨余先导计划，早期在主要厨余量较多的工商业处所提供点对点的收集服务，故工商业厨余上升，在2021／22年已有上升，家居厨余收集则在2023年底才开始扩展，因此家居厨余回收量于2024／25年开始大幅上升，两种收集量有差距，主要是与两个计划推出先后次序有关。

招标预算与实际金额落差达七成 署方拟加强沟通

会计界吴锦华表示，在合约招标上，署方的预算与实际招标金额相差四成至七成，将来有何方法，令预算可更贴近实际情况，例如向投标者透露更多资讯，让他们更掌握情况。

徐浩光称，做招标时是想看有何方法逐步将价格下降，故在做标书前，做了很多市场调查，亦会问承办商一些相关资料以了解行情，原来是设定评分标准技术占六成、价钱四成，但最后认为可以两者平均占比，令投标者在投标时价格会相对谨慎一些，变相出现差额。他续称，将来会与投标者有更好沟通，让他们更掌握情况，令署方预算会更为准确。

记者：郭咏欣