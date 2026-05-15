大棋盘｜的士司机老化如马路炸弹政界倡设年龄上限

牛头角日前发生恐怖夺命车祸，七旬的士司机驾车失控铲上行人路，女途人遭遇横祸，令人黯然神伤。事件亦再次激起市民对的士行业的怒火，除了长期被诟病的驾驶态度，近年司机老化问题严重，成为一个个潜在马路炸弹；对职业商用车司机设法定年龄限制，已是不得不正视的议题。

今次悲剧并非个别事件，本港近年多次发生年老司机卤莽或疏忽驾驶，造成行人严重伤亡事故：去年8月，荃湾如心酒店一名80岁的士司机驾车冲上行人路，撞毙一名菲律宾籍男子；2023年3月，一名85岁的士司机在炮台山道落斜时直冲向英皇道撞倒3名途人。

由于行业特性，的士司机平均年龄偏大情况已存在多年。据政府数字，截至去年2月全港21万名的士司机中，多达13万人属60岁或以上，占整体62%；70岁以上者达3.7万人，占整体17%。

因应炮台山的士车祸，政府3年前建议提高年长商用车司机体格证明要求，包括把年龄门槛由70岁降低至65岁，并缩短至「一年一检」续领牌照。今次车祸后，运输署表示争取在今年下半年提交经优化的立法建议，提升整体道路安全水平。

但到底体检要求能否确保司机有良好健康状况和反应，是另一疑问，有意见就质疑检验项目过于简单，只是查验有否高血压、糖尿病、癫痫症等，未必能确保高龄司机健康状况适宜驾驶。

事实上，职业司机与其他行业不同，高龄保安、清洁工在工作期间病倒，充其量影响表现，但的士司机全日驾驶，稍一不慎，随时对道路使用者或途人构成安全风险。在公众安全底线前，「一宗也嫌多」不应只是口头禅，当局实有需要订立更高的标准。

在内地、台湾和日本等地，均有法例为职业司机订立强制退休年龄，其中台湾为70岁、内地为63岁。始终伴随年龄上升，驾驶反应衰退是无可避免，健康问题出现前，亦可能毫无预兆，划一设定司机年龄上限有一定合理性。然而港府去年回复立法会质询时提到，考虑到目前有近四成的士和小巴驾驶执照持有人年龄为65岁或以上，如一刀切设退休年龄，难免对业界人手造成冲击，换言之暂未有打算实行。

年届古稀仍要为三餐奔波，固然值得尊重，但在道路安全面前，「揾食」已非具说服力的理由。实政圆桌议员庄豪锋指，设强制退休年龄值得考虑，但现实环境有一定困难，政府反应一直不积极。若先易后难做起，他认为第一步应先大幅优化体检规格，包括加入职业治疗师评估、更细致的反应测试等；亦要考虑为高龄司机订立工时上限，确保不因疲劳驾驶导致意外。

另一议员何敬康认为，单纯体验报告不能如实反映司机每日高强度驾驶的疲劳，建议设法定退休年龄，「保障市民生命安全，往往比保障特定司机的生计更优先」。不过年龄设限必惹来业界反对，的士车行车主协会主席吴坤成称，不应以年龄衡量司机是否健康，又指七旬司机仍坚持开工，主因是退休保障不足，若强行剥夺生计，只会逼使他们长者转而依赖综援。

本港的士业老化、难吸引年轻人是结构性问题，短期内难以逆转，但改善服务质素和驾驶态度，则非不能也，实不为也。适逢网约车合法化在即，的士业界与其就牌照数目不切实际地「压价」，不如多下工夫提升服务，令乘客安心出行，而非如「抽盲盒」般胆战心惊。

聂风

