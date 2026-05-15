Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘｜的士司机老化如马路炸弹政界倡设年龄上限

政情
更新时间：09:41 2026-05-15 HKT
发布时间：09:41 2026-05-15 HKT

牛头角日前发生恐怖夺命车祸，七旬的士司机驾车失控铲上行人路，女途人遭遇横祸，令人黯然神伤。事件亦再次激起市民对的士行业的怒火，除了长期被诟病的驾驶态度，近年司机老化问题严重，成为一个个潜在马路炸弹；对职业商用车司机设法定年龄限制，已是不得不正视的议题。

今次悲剧并非个别事件，本港近年多次发生年老司机卤莽或疏忽驾驶，造成行人严重伤亡事故：去年8月，荃湾如心酒店一名80岁的士司机驾车冲上行人路，撞毙一名菲律宾籍男子；2023年3月，一名85岁的士司机在炮台山道落斜时直冲向英皇道撞倒3名途人。

由于行业特性，的士司机平均年龄偏大情况已存在多年。据政府数字，截至去年2月全港21万名的士司机中，多达13万人属60岁或以上，占整体62%；70岁以上者达3.7万人，占整体17%。

因应炮台山的士车祸，政府3年前建议提高年长商用车司机体格证明要求，包括把年龄门槛由70岁降低至65岁，并缩短至「一年一检」续领牌照。今次车祸后，运输署表示争取在今年下半年提交经优化的立法建议，提升整体道路安全水平。

但到底体检要求能否确保司机有良好健康状况和反应，是另一疑问，有意见就质疑检验项目过于简单，只是查验有否高血压、糖尿病、癫痫症等，未必能确保高龄司机健康状况适宜驾驶。

事实上，职业司机与其他行业不同，高龄保安、清洁工在工作期间病倒，充其量影响表现，但的士司机全日驾驶，稍一不慎，随时对道路使用者或途人构成安全风险。在公众安全底线前，「一宗也嫌多」不应只是口头禅，当局实有需要订立更高的标准。

　在内地、台湾和日本等地，均有法例为职业司机订立强制退休年龄，其中台湾为70岁、内地为63岁。始终伴随年龄上升，驾驶反应衰退是无可避免，健康问题出现前，亦可能毫无预兆，划一设定司机年龄上限有一定合理性。然而港府去年回复立法会质询时提到，考虑到目前有近四成的士和小巴驾驶执照持有人年龄为65岁或以上，如一刀切设退休年龄，难免对业界人手造成冲击，换言之暂未有打算实行。

年届古稀仍要为三餐奔波，固然值得尊重，但在道路安全面前，「揾食」已非具说服力的理由。实政圆桌议员庄豪锋指，设强制退休年龄值得考虑，但现实环境有一定困难，政府反应一直不积极。若先易后难做起，他认为第一步应先大幅优化体检规格，包括加入职业治疗师评估、更细致的反应测试等；亦要考虑为高龄司机订立工时上限，确保不因疲劳驾驶导致意外。

另一议员何敬康认为，单纯体验报告不能如实反映司机每日高强度驾驶的疲劳，建议设法定退休年龄，「保障市民生命安全，往往比保障特定司机的生计更优先」。不过年龄设限必惹来业界反对，的士车行车主协会主席吴坤成称，不应以年龄衡量司机是否健康，又指七旬司机仍坚持开工，主因是退休保障不足，若强行剥夺生计，只会逼使他们长者转而依赖综援。

本港的士业老化、难吸引年轻人是结构性问题，短期内难以逆转，但改善服务质素和驾驶态度，则非不能也，实不为也。适逢网约车合法化在即，的士业界与其就牌照数目不切实际地「压价」，不如多下工夫提升服务，令乘客安心出行，而非如「抽盲盒」般胆战心惊。

聂风
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
12小时前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
23小时前
东涌裕东苑单位起火 消防救熄 单位内发现一具女性遗体。
东涌裕东苑单位电器起火 消防救熄 单位内发现一具女性遗体
突发
4小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
4小时前
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
00:15
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
即时国际
16分钟前
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地决靠自己去揾
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地
影视圈
12小时前
贝森特：中国将推动重开荷姆兹海峡 恢复全球能源运输。路透社
特朗普访华｜贝森特：中国将推动重开霍尔木兹海峡 恢复全球能源运输
即时国际
7小时前
特朗普称中国同意订购200架波音客机 近十年首次大规模采购美制飞机。路透社
特朗普访华｜特朗普称中国同意订购200架波音客机 近十年首次大规模采购美制商用机
即时国际
7小时前
谷薇丽设灵丨半个电影圈向故友致哀 钟楚红全黑素服拭泪送别 施南生步履蹒跚需人搀扶仍到场
02:16
谷薇丽设灵丨半个电影圈向故友致哀 钟楚红全黑素服拭泪送别 施南生步履蹒跚需人搀扶仍到场
影视圈
14小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
2026-05-14 09:00 HKT