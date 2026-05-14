牛头角的士车祸｜何敬康倡限制司机年龄：「长者谋生」非挡箭牌 业界反对：逼住攞综援

牛头角彩霞道及振华道交界昨日（13日）发生致命交通意外，一名70岁的士司机落斜时疑失控铲上行人路，导致两名女途人一死一命危。选委界立法会议员何敬康在社交平台发文，建议政府可仿傚内地，设立合理的法定退休年龄，或是根据年龄限制最高工时。他指香港未必需要「照跟」，但形容是刻不容缓的方向。

不能永远拿「给长者谋生机会」作挡箭牌

何敬康说，看到新闻画面，一方面为失去生命的年轻女途人感到心痛；另一方面，看到那位七旬司机因涉嫌危驾被捕，内心亦不禁泛起一丝同情。他指在香港这高龄化社会，不少长者手停口停，为了不成为家庭负担而选择继续握方向盘奔波，认为这份坚持理应获得社会的尊重与体谅。

不过他指，接二连三涉及高龄司机的严重意外，实在令人难以接受。他表示不能永远拿「给予长者谋生机会」作为罔顾道路安全的挡箭牌。政府近期正积极将商用车司机体检门槛由70岁降至65岁，并缩短至「一年一检」。但何敬康质疑单纯的体格检查报告，未能如实反映司机能否承受每天长达8至10小时高强度驾驶的疲劳。

吁政府收紧：免年轻司机被「马路炸弹」污名拖累

何敬康认为，随年龄增长，长者专注力与瞬间反应力必然衰退，即使验身合格，也未必能应付突发的路面危机。他建议政府可参考内地做法，指内地订明道路客货运从业员年龄不超过63岁，虽然香港未必需要「照跟」，但指设立合理法定退休年龄，或根据年龄限制最高工时，是刻不容缓的方向。

他坦言「这类惨剧一次都嫌多」，现时正藉网约车发牌制度准备落地，的士业界面对竞争压力下形象已极需改善。他认为政府必须忍痛严格收紧政策，因为保障整体市民的生命安全，往往比保障特定司机的生计更为优先，此举也是为保护业内其他敬业乐业的年轻司机，避免他们被「马路炸弹」的污名所拖累。

何敬康质疑单纯的体格检查报告，未能如实反映司机能否承受每天长达8至10小时高强度驾驶的疲劳。

吴坤成：倘设年龄上限或逼年长司机「攞综援」

的士车行车主协会主席吴坤成表示，反对「一刀切」限制驾驶年龄或设立最高工时，不应以年龄作界线衡量司机是否健康，直言很多退休长者60多岁也很精神。他又指，目前的士业年龄中位数已高达60岁，反映难吸引年轻人入行，担心设限后「根本无咁多司机人手再去揸」。

有意见认为「一刀切」设年龄限制或最长工时，他担心将衍生更严重社会问题。他坦言，许多七旬司机仍坚持驾驶的士，主因是退休保障不足或缺乏子女供养，需自食其力。若强行剥夺他们的生计，只会逼使这批长者转而依赖综援，加重政府福利负担。

倡65至68岁放宽至「三年一检」

他认为政府目前拟强制体检年龄门槛由现时的70岁下调至65岁的方案严苛，建议可善用「医健通」系统，若司机有持续更新的健康纪录，可考虑放宽至「三年一检」；而68至70岁司机则实施「一年一检」。

吴坤成指，许多司机日夜颠倒工作，加上欠缺健康教育，往往对自身的「隐疾」毫不察觉。他呼吁政府增拨资源，举例利用赛马会诊所等，在夜间为向指定年龄的司机提供免费或有优惠的体检服务，及早发现有健康问题的司机。

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