资深大律师杜淦堃任香港国际仲裁中心联合主席 7.1起生效

香港国际仲裁中心理事会批准，委任资深大律师杜淦堃为港仲新任联合主席，自7月1日起生效。另一位同时获委任的联合主席，则为来自日内瓦的Domitille Baizeau。

杜淦堃：高质争议解决服务需求益增

杜淦堃获委任后表示，在全球对高品质、可信赖争议解决服务需求日益加速之际，他非常高兴能够与Domitille Baizeau共同担任港仲的联合主席。 他期待为港仲的持续发展作出贡献，进一步巩固其领先的仲裁机构地位，继续服务于快速增长且遍及全球的使用者。

Domitille Baizeau则表示，能够担任这一顶尖仲裁机构的联合主席，深感荣幸。 在担任港仲理事会及程序委员会成员期间，她亲身见证了港仲凭借专业严谨的服务，在国际间备受推崇。 她非常期待与杜淦堃、理事会以及秘书处合作，在David W. Rivkin和袁国强奠定的卓越基础上，推动港仲再创佳绩。David W. Rivkin和资深大律师袁国强是港仲目前的联合主席，二人即将卸任。

现联合主席袁国强卸任

杜淦堃曾于2020年至2023年担任港仲程序委员会委员，并于2024年被任命为港仲理事会及委任委员会委员。杜淦堃是香港大律师公会的前任主席，并担任香港高等法院特委法官。他经常以代理律师或仲裁员的身份参与国际仲裁案件，并通过广泛参与仲裁相关的法院诉讼程序，以积极推动香港仲裁判例法的发展。

港仲处理的案件量与争议金额，于2025年创出历史新高，一共受理582件新案件，其中仲裁案件388件，平均争议金额达4,200万美元，总争议金额达162亿美元。