政府发债上限增至9000亿元 财库局称债务水平稳健 何君尧：不要随便借钱、使钱

财经事务及库务局根据《借款条例》向立法会大会动议拟议决议案，以批准政府在「基础建设债券计划」及「政府可持续债券计划」下，为基本工程储备基金借入总额不超过9000亿元的款项。议案获在席议员大比数支持通过。

许正宇：发债属国际普遍做法

财经事务及库务局局长许正宇表示，目前政府债券的借款上限为5000亿元，现建议提高至9000亿元，以增加发债的灵活性，又称工务工程属长远投资，政府计划发行更多较长期的债券，增加发行债券净所得，让现金流与工务工程项目的资金需要更匹配。

他续称，发行政府债券是公共财政管理工具之一，环顾全球通过发债支持基建发展是国际普遍做法，只要发债额控制在公共财政稳健的水平，可让资金灵活运用及对未来经济作投资，为社会带来更大的回报及效益，若立法会批准，在2026／27至2030／31年度期间，政府将每年发行约1600亿元至2200亿元的债券，政府债务与本地生产总值的比率，将由14.4％升至19.9％，远低于大部分先进经济体，属于非常稳健的水平。

谭镇国吁政府加强解说

新界北议员谭镇国表示，北部都会区是香港经济的新引擎，是实现创科产业转型及深化大湾区合作的关键，工程开支将进入高峰期，新财政年度的工程开支预计达到1280亿元，而面对环球利率及房地产市场的调整影响，近年特区政府的卖地收入，确实不如往年般理想，影响基本工程储备基金的收入，认同政府适度提高发债上限，不要因为外围经济周期波动，影响香港长远发展战略。

他又称，世界很多地方面临债务危机，明白市民的忧虑，相信政府要多作解说，让市民知道特区政府的债务水平，占本地生产总值比率仍然处于极低，是健康的水平，即使通过今次的决议案，预计未来的比率仍远低于日本、新加坡等发达经济体的比率。

陈振英：北都未来5年极需稳定资金 倡把握低息时机发债

金融界陈振英表示，基础设施是城市发展的根基，应要预留充足的资源，确保基建发挥高质量的支撑作用，同时发展亦需要著眼长远，引导资源更多流向绿色项目，才能真正实现可持续发展的目标。他续称，未来5年北部都会区发展将迈入土地整合的重点阶段，极需稳定充裕的资金予以支持，明白政府近年的财政收入增长受到限制，为了筹足资金支持政府今次的建议。

他指，考虑到利息偿还的长远性、财政的可持续性、以及市场反应的积极性，把握好发倾的时机是至关重要，在利率相对比较低时发债及估计极受欢迎时，适当优化调整利率，将有助政府纾缓长远的利息支出。他亦称，客观上北都这类大型工程存在进度延误的可能性，结合本地生产总值会有波动的特点，政府应要预留一定的空间，如果能掌握到好发债的时机，可以将暂时闲置的资金投资于其他短期的项目，可进一步优化财政资金的管理效能。

何君尧：不能以平息为由作无谓借贷

选委界议员何君尧则指，不要随便借钱，政府有别于商业及民间机构，必须更加审慎理财，量入为出，「不能以平息为理由，作无谓借贷，当息口回升，开支负担将变得沉重。」他又呼吁政府「不要随便使钱」，以底线思维警惕借钱风险，严控开支。

记者：郭咏欣