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扬言港产猪扒包胜澳门 何敬康扫100个请议员记者食 庄豪锋试食后：澳门好食啲｜Kelly Online

政情
更新时间：15:59 2026-05-13 HKT
发布时间：15:59 2026-05-13 HKT

上周在立法会大会上，扬言「香港嘅猪扒包好食过澳门」的新民党立法会议员何敬康，今日（13日）大手扫入100个猪扒包请议员及记者食，他更称吓得小店老板担心他会「走数」，要提前到店铺「找全数」。被问到这是否较澳门好吃？他直指：「我介绍得就当然是，但重申饮食是个人口味。」

何敬康坦言，今天是为了让大家试吃「香港风味」的猪扒包，即是富有人情味，而这香港老字号出品，「色、香、味」俱全。他又提到昨天打电话去订时，老板一度担心他会「走数」，他唯有亲身去付全款，更称这是他认为好好吃的猪扒包，认为饮食需要的是话题性，希望更多人讨论就会更多人认识香港美食。

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何敬康评澳门食物「极度普通」 赞香港猪扒包完胜 无奈港人「隔离饭香」｜Kelly Online

上周立法会讨论「旅游＋饮食」的议员议案，何敬康发言时称澳门食物「极度普通」，直指「香港嘅猪扒包好食过澳门」。
上周立法会讨论「旅游＋饮食」的议员议案，何敬康发言时称澳门食物「极度普通」，直指「香港嘅猪扒包好食过澳门」。
「实政圆桌」庄豪锋试吃完何敬康的猪扒包后，在社交媒体发文称「我觉得澳门好食啲」。庄豪锋FB截图
「实政圆桌」庄豪锋试吃完何敬康的猪扒包后，在社交媒体发文称「我觉得澳门好食啲」。庄豪锋FB截图

港产猪扒包较澳门好吃

上周立法会讨论「旅游＋饮食」的议员议案，何敬康发言时称澳门食物「极度普通」，猪扒包、葡挞、牛杂、杏仁饼等街头小吃「香港都有得吃」，直指「香港嘅猪扒包好食过澳门，不过香港人就贪『隔离饭香』」。

他之后更称，香港美食质素虽高，但宣传策略不及澳门，未能为街头小食营造「仪式感」及「温情」，建议政府可借镜本地中高档面包店的成功经验，将传统小食包装成潮流体验，以提升市场话题性。

对于澳门美食被评为普通欠特色，澳门旅游局副局长程卫东昨日（12日）出席活动时表示，尊重不同意见，但澳门作为联合国教科文组织认可的美食之都，对澳门有信心。

「实政圆桌」庄豪锋试吃完何敬康的猪扒包后，在社交媒体发文称「我觉得澳门好食啲」。

记者、摄影：郭咏欣
 

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