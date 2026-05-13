议政随想︱范骏华：《构建航空产业集群 打造香港国际航材交易中心》

全球航空业加速绿色转型，亚太地区机队持续扩张，带动退役飞机拆解及零部件循环利用市场迎来发展黄金期。随着航材市场需求不断攀升，2025年《施政报告》亦提出引进飞机回收企业，开展飞机拆件、高价值零件回收及航材交易业务。香港凭借国际金融、航运及贸易中心优势，配以完善法律体制，具备先天条件搭建高规格航材交易生态，理应把握机遇打造国际飞机零件交易枢纽，助力国家优化航空产业供应链。

退役飞机拆解及零部件循环利用市场迎来发展黄金期。

产业集群的建立，是航材产业链能否成功发展的关键。新加坡透过完善的产业布局，汇集逾百间航空企业，构建涵盖零件入厂、检修至再交易的产业集聚区，借此稳固其在国际航空市场的竞争优势。反观香港，相关产业仍处初阶发展阶段，虽于 2025 年迎来突破，大型航空服务公司法国 「Elior Group SA 」与香港机管局签署合作备忘录，落户本港设立亚洲总部，然而至今相关航空产业企业仍较单一，尚未形成多元成熟的本土产业生态。

事关飞机零部件产业链庞杂，需多部门协同推进，惟现时本港相关业务主要由运输及物流局统筹。借鉴新加坡以税务优惠吸引企业落户的经验，香港需加快政策顶层设计，推出诸如税务减免、场地租赁优惠等措施，降低企业入驻门槛。

另一方面，政府亦需构建跨部门协作机制，由商务及经济发展局主导招商引资，联合运输及物流局等部门共同推进产业发展。形成集拆解、回收、认证、交易于一体的完整生态，继而以此长远强化香港国际航空枢纽定位，助力国家构建安全稳固的航空产业供应链，实现双向共赢。

范骏华