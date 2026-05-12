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活鸡供应︱本地日均1.15万只 议员促加强供应 政府：可从内地输入惟属商业考量

政情
更新时间：18:59 2026-05-12 HKT
发布时间：18:59 2026-05-12 HKT

立法会食物安全及环境衞生事务委员会今日（12日）举行会议，有议员关注香港活鸡供应问题，希望政府协助业界扩大供应渠道。环境及生态局回应指，香港可从内地输入活鸡，但内地农场是否供应属商业考量，政府一直有与业界及内地沟通。

本港活鸡供应日均1.15万只

饮食界梁进提到，香港重视内地提供的食材，包括蔬菜、猪肉、家禽、大米等的供应价格与稳定性，而香港首个多层式现代化环保养猪场的罗湖用地正进行平整，预计今年内完成，养猪场可在2032年前投入运作。他关注政府为何未有探讨家禽养殖，认为香港市场对家禽需求大但本地供应有限，导致一般家庭难以负担家禽价格。

环境及生态局副局长黄淑娴回应称，现时本地活鸡供应每天平均为11,500只，将军澳67区与古洞新发展区的新街市规划中，亦设有活家禽摊档。她表示本地活鸡供应会按实际情况调整。

新界东南方国珊表示，11,500只活鸡除以750万人口，以4人家庭计算，平均每1,000个家庭才能分到一只活鸡。在家煮饭、做中菜层面上，没有新鲜鸡会影响菜式。她询问能否扩大活鸡供应渠道，以及调节冰鲜鸡的供应量。黄淑娴指，冰鲜鸡亦有助满足市场需要，香港可从内地输入活鸡，但内地农场是否供应属商业考虑，政府一直有与业界和内地机关沟通。

民建联洪锦铉关心如何在香港销售及推广内地农产品。黄淑娴表示，菜统处积极与内地政府部门及企业联系，除在菜统处市场设立推广中心外，亦接待不同省份的政府人员和企业，建立沟通渠道及探讨合作推广优质农产品。此外，亦在贸发局每年举办的食品博览中安排展览，与各方单位联系沟通，协助有兴趣的省市来港或走向国际。

署理渔农自然护理署副署长叶彦补充，市民对食物及农产品的需求与以往不同，因此菜统处及渔统处近年有不少发展。未来将建立统一品牌，菜统处及渔统处会就食品推广与零售及餐饮业界合作，以更积极的方式推动。

记者：梁珮旻

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