露天茶座︱议员倡扩大咨询范围 环境局忧「简单变复杂」：25米已包括受影响居民

立法会食物安全及环境衞生事务委员会今日（12日）举行会议，讨论申请食肆露天座位牌照的新会审机制。多名议员关注如何缩短申请时长，协助行业更快经营；有议员担心即使加快初步审批，最终发牌仍需时甚久；亦有议员建议扩大地区咨询范围。

民建联何俊贤表示，商舖租约一般都是2至3年，以往申请露天座位许可牌照需时一年，新会审机制虽然可以缩短申请时间，收齐申请文件后一个月内原则上批准申请，关注具体发牌时间是否超出一个月？食环署副署长（环境衞生）姚继卓回应指，虽然一个月内原则上批准申请，但申请人需要按照具体牌照要求作出调整安排，因此一般预计需时3至4个月。

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议员倡扩大咨询 局方忧「简单变复杂」

新界东南方国珊欢迎新机制，形容将露台座位牌照和普通食肆牌照分开是明智做法，以往食肆为设置露天座位需增加厨房面积及洗手间设施，但碍于地理环境限制，形容是强人所难。她指新措施放宽该要求，希望政府可以加强宣传新会审机制，包括电子化申请程序，便利业界。

九龙中杨永杰指，为保障公共空间，应平衡各方意见，扩大咨询范围至50米，食环署亦应与民政处更紧密合作，在接受申请时提早开始准备咨询文件，接受申请时同步咨询区议员，加快审批速度。

环境及生态局局长谢展寰表示，扩大范围将会多了很多意见，意见一多就会简单变复杂，先取25米范围内意见看效果，有需要再扩大范围，相信25米范围已经包括受影响居民。他亦称已与民政处有紧密合作，在接受申请时亦会咨询区议员意见，第二阶段再与地区人士沟通，民政处亦会帮忙调查反对意见，如有反对可能会向申请人加强限制，具体申请通过与否会根据反对人数及原因再做决定。

记者：梁珮旻