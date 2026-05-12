大棋盘︱AI冲击「整顿职场」 人文社科反增出路？

大学生毕业季节将至，又是职场迎来「新鲜人」的时间。《星岛》昨日专题报道，受AI浪潮冲击，许多企业初级职位工序被AI取代，直接影响新人的就业机会。无独有偶，明日立法会大会同样有两项口头质询，分别问及AI人才以及改善大学毕业生就业环境，可见问题已广受关注。

据大学联校就业资料库数据，各行业供毕业生的全职工作机会从2023年的8.7万个，暴跌至2025年的3.07万个。多名受访准毕业生表明「所学非所用」，而对AI工具的熟悉程度，是雇主其中一个重视项目，过去大学校园未必有教。

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数理「硬知识」可取代 惟人文素养不可能

在AI大时代，全球高等院校都开始出现一种趋势，由于入门白领职位需求大减，大学生难以找工作，转而学习蓝领技能，当维修工人，至少这类「手把手」工作不可能由AI完成。一些顶级院校甚至已经不再教学生编码（coding）等基础工作，转而教分析、拆解AI指令和引导模型等，成为AI的「引领者」。然而问题是，能担当这些领导岗位的人始终是少数。

在这背景下，人文社会学科这类过去被认为「出路窄」的学科，又会否成为「逆市」吃香的学科？港大校长张翔近月就公开表示，发展创科之余绝不能轻视人文学科，因为「当万物皆可自动化，人类价值观就是最后的阵地」。言下之意很直白：数理、科学等「硬知识」皆可被机器取代，惟独人文素养这类「软知识」不能。

港大校长张翔曾指，「当万物皆可自动化，人类价值观就是最后的阵地」。

姚祖辉指文科擅长「指出并理解问题」 视野更宏观

以传媒行业为例，在AI辅助下，部分撰稿工作前期工序已可自动化，但一来目前AI准确度仍未达十足，需人手核对把关；更重要的是，AI始终是机器，一些涉及人与人之间连系、情感，甚至是政治判断的内容，AI是无法进入语境，因为涉及分析、评论等进阶工作，仍需要靠人的经验判断并加以引导。

标榜「博雅教育」的岭南大学近年积极转型，扩展至融合创新科技，特别是AI跨学科培训。身兼校董会主席的立法会议员姚祖辉指，任何新科技也会颠覆旧有就业市场，但过程中社会生产力会相应提高，人力不会被完全取代，只是需要的「技能包」不同，学生要学习的是「用好AI工具」，而非逃避。他期望院校、社会都可拥抱AI，而实际上AI的底层数据同样要由人操作，如何将不同数据连系、整合加以善用，是未来必备技能。

姚祖辉赞同张翔对于人文学科的洞见，形容理科、工科生精于「解决问题」，文科生则擅长「指出并理解问题所在」，有更宏观视野，就算AI技术再好，若欠缺伦理道德规范把关，终会将AI引领到错误方向。他认为，长远而言对学生的训练思维亦要改变，重视「博雅教育」，学生要兼具文科和理科的思维，培养领导才能和正确伦理观。

说到底，无论AI再如何重塑职场，社会运作始终依赖完整的职位光谱。社会学经典理论「结构功能论」（Structural Functionalism）指出，一个稳定的社会必然存在分层，透过不同资源分配，驱使不同人才各司其职。对大学生而言，重要的是看清时代需求，装备好那份「机器拿不走」的人文深度，为自己争取一席之地。

聂风