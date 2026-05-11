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网约车︱考虑「一车一司机」 田北辰：可能1.4万个牌先够 要求每半年检讨发牌量

政情
更新时间：14:36 2026-05-11 HKT
发布时间：14:36 2026-05-11 HKT

政府即将公布网约车牌照数目。实政圆桌召集人田北辰在社交平台发文，指早前提出一万架发牌量，并非「一车一司机」，即很多人也得驾驶同一部车。若须考虑「一车一司机」，「一万架就是最少最少，可能要去到万三、万四先够」。他直言，如果到公布时少于一万，「我哋一定大力反对，唔会收货！」

考虑一车一司机：可能1.4万个牌先够

他表示，早前要求1万的原因，是因为团队从不同渠道得知，香港一直非法营运的网约车大约1.5万至2万部，而的士则有1.8万部，其中有1万多部同时有做「Uber taxi」，若合法网约车起点是1万，「到时我睇唔到仲有几多的士会坚拒唔加入」，即将来有接近3万架网约车加的士，实政圆桌认为是一个合适的平衡。

要求政府每半年检讨一次发牌量

不过，田北辰也担心，发牌后会有新需求，因为很多人「非法就唔会用，合法就会用」，故亦要求政府发牌六个月后检讨，之后每六个月检讨一次，「睇吓会唔会好难叫车」，随时调整，摸石头过河。

相关新闻：大棋盘︱网约车生态有别 发牌数量须计算实际运力 议员倡至少1万个起跳

的士业界因永久牌照一直大力抗拒网约车

他又称，早前与「徒弟」、立法会议员庄豪锋一直游说运输及物流局「牌照数字最少一万个」。他指其实很多其他地方，一开始有网约车合法时，已经不止这个数，但香港的士业界多年有很多永久牌照，一直都很大力量抗拒网约车打入市场。

因此，田北辰认为要实际地面对这特别情况，若起初网约车太多，导致的士业界反弹，「难怪佢哋话要罢驶搞出乱子」。据他理解，其他地方很少定一个数字，举例深圳1架的士有差不多有对6架网约车，新加坡是4.5，上海是2.6。

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