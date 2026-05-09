廉署办「廉动双城竞技日」 林定国 : 两地四部门共同朝著打击贪污、守护法治目标努力

律政司、澳门廉政公署及澳门检察院今日( 9日 )共同参与由香港廉政公署主办的「廉动双城竞技日」，在羽毛球、篮球、乒乓球、匹克球及足球赛事中切磋交流。经过一番激烈竞逐，律政司在所有项目中均稳居三甲之列，表现出色，成绩斐然。

律政司司长林定国在社交平台表示，在球场上，各人分队作赛；惟日常工作中，全部人其实是同一队，在各自反贪和检控岗位上互相配合，共同朝著打击贪污、守护法治的目标努力。律政司香港国际法律人才培训学院与香港国际廉政学院今年起展开全面合作，加强全球反贪人才培训。双方透过研讨会及国际交流活动，与全球检控及反贪人员分享香港的廉洁实践经验，建立更紧密的联系。

两地四个机构人员今日在各项竞赛上，互相较劲，展示最高的分数。场上场外的交流不仅能增进友谊，也累积日常工作所需要的熟悉和默契，正如廉政专员胡英明所言，两地四个部门未来会继续携手，在守护廉洁与法治的道路上并肩前行，建立更紧密的合作。

律政司检控官昨日联同廉政公署代表，出席由联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）与越南政府监察总署合办的研讨会，在河内向越南各界代表，包括国会议员、法官、检察官、政府官员、督察人员、法律草拟人员及学术界代表，深入讲解香港的反贪法律框架及相关案例。下周五，律政司亦将派员赴匈牙利，向欧洲各国的检控及反贪人员分享香港的反贪经验。