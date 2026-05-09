高官「楼后」谢小华申报持25个物业 钟情中西区住宅 伦敦、佛山亦有物业

有高官「楼后」之称的的谢小华，今年3月30日重返官场，出任政制及内地事务局局长。根据行政会议个人利益登记册，她申报持有25个物业及9个车位，包括一个位于英国伦敦的住宅单位，一个位于广东佛山市供自用的商业单位。

谢小华申报的25个物业中，17个是住宅单位，她似乎特别钟情中西区，多达10个，包括持有一个在中西区自用的住宅单位，6个在中西区供出租的住宅单位等；另有4个位于九龙城区、2个在深水埗区，1个在伦敦。她亦持有5个商业单位，当中3个位于中西区、1个位于湾仔、1个位于佛山，她同时葵青区持有3个工业单位。

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曾任环境及生态局常任秘书长的谢小华，于2022年申报拥有18个物业及9个车位。她今年3月获任命为局长后见传媒，被问及会否担心影响市民观感，谢小华当时回应指，政府有完善透明的利益申报机制，会一如既往将个人资料详列。