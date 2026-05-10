大律师公会倡围标刑事化监禁7年 毛乐礼︰具阻吓力 亦令公众意识问题严重性

【大律师公会/毛乐礼/围标/反竞争/监禁】围标问题深受社会关注，香港大律师公会主席毛乐礼表示，现时《竞争条例》可对违反竞争守则的人士吊销担任董事资格和罚款，公会认为短期策略可透过修例，针对围标、瓜分市场及合谋定价等严重反竞争行为加入7年监禁刑罚，相信对围标者更具阻吓力，亦令公众意识问题的严重性，长远可研究其他做法规管其他反竞争行为。

宏福苑大火事件暴露香港楼宇大维修的围标问题，而围标在《竞争条例》下没有刑事后果。毛乐礼接受访问时表示，公会早前成立小组检视就围标行为修例的技术问题，建议政府可采取短期和长期策略，因现时《竞争条例》已介定牵涉违反竞争守则的人士，可以吊销他们担任董事资格和罚款，若社会对围标刑事化有共识，短期内可修改《竞争条例》，对围标、瓜分市场和合谋定价等严重反竞争行为作监禁刑罚。

加拿大最高可判14年刑期

外国个人参与刑事「卡特尔行为」行为（合谋）的最高监禁刑罚不同，毛乐礼指，加拿大最高可判14年刑期，英格兰、新西兰及澳洲分别可判5年、7年及10年，公会初步认为香港修例的刑期可定为7年。他又称，落实监禁后，对围标人士的阻吓性更强，不能罚款了事，亦可改变商人和市民对围标的看法和价值观，「似操控市场（立法），过往的人都觉得是坏，但（严重程度）不同抢、不同偷」，《证券及期货条例》生效后令公众意识问题的严重性。

长远方面，毛乐礼指，政府可研究加强竞争条例的权力，针对其他类别反竞争行为，亦可考虑其他方法。他又指，调查和搜集证据需要时间和人力，政府修例的同时，亦要一并检讨加强资源执行。

有声音要求将宏福苑大火独立委员会「升格」至调查委员会，毛乐礼认为，调查委员会与独立委员会实际上是两种不同的调查方式，难作比较，而委员会现时只有9个月时间完成报告，若增加其职权及处理更多证据和证人供词，调查需时会更长。他表示，是否转为独立调查委员会应由独立委员会决定，倘委员会认为有需要，相信政府会听取意见。

今次宏福苑大火独立委员会举行的听证会共有26位大律师参与，包括5位资深大律师，数目上信相是香港历史上最多大律师参与的调查或听证会，当中大约6至7 名大律师或资深大律师更是以义助方式，代表宏福苑居民、业主立案法团及管理委员会。毛乐礼表示，委员会由法官主导，反映公众对法官的信任，而有证人在大律师的盘问下「改口供」承认事实，反映大律师透过交叉盘问技巧，协助委员会或法庭查找真相发挥作用。

新书《Voices》结集成员文章

大律师工作与市民息息相关，大律师公会近日出版新书《Voices》（《声》），结集14位资深大律师和大律师在不同范畴的文章，涉及法治、时事、科技和国际议题。毛乐礼表示，市民关心法律和法庭工作，书中除涉司法机构运作和基本法等严肃话题，亦涉网约车、约会聚餐「分单」等民生议题，公会冀透过新书加深公众对法律的了解和兴趣，「法治社会不只依靠法院和法律团体，市民亦有参与和角色」。他续指，公会正筹备下一本书，主题围绕新晋大律师。

香港大律师公会主席毛乐礼： 若社会对围标刑事化有共识，短期内可修改《竞争条例》，对围标、瓜分市场和合谋定价等严重反竞争行为作监禁刑罚。

记者 曾伟龙

摄影 卢江球