公院收费改革｜议员批引发地区震动 公院加价迫使病人转向私营市场 降低幸福感

公营医疗收费改革自2026年1月1日开始实施，立法会衞生事务委员会今日（8日）举行会议，讨论公营医疗收费改革的实施情况及成效。有议员忧虑改革将病人推向私营市场，加重市民负担；亦有议员忧虑申请豁免的个案大增，会否大幅增加医管局的财政支出，甚至抵销收费调整所带来的额外收入。

陈学锋引述街坊指收费调整 迫使病人转向私营医疗

民建联陈学锋指，医疗改革在社区引发震动，不少街坊认为公立医院收费调整是「焗住要加价」，迫使病人转向私营医疗。他质疑，若政府未能掌握私营诊所的收费情况，改革最终只会将病人的医疗开支推高，降低市民的幸福感。

陈学锋建议为需接受放射治疗的病人提供半年至九个月的缴费缓冲期。他解释，许多长者病人不熟悉电子支付，只记得覆诊日期却忘记预先缴费，若他们在覆诊当日能即场补交费用，应获准继续接受治疗，体现弹性处理。

当局称已有22万人申请费用豁免

医衞局指，此次改革「有加有减」，引述数据指受惠于费用减免的人数大幅增加，已有22万人申请费用豁免，过去三个月更有39.1万人次享用免费服务。局方称，新措施帮助了更多经济有需要的人士。

对于私营市场收费的影响，医衞局指，公立医院急症室求诊人次减少约10%（约20万人次），而全港私营门诊市场每年高达近2,000万人次。因此，即使该20万人次全部流向私家，亦只占市场总量不足1%，相信对私营收费影响不大。政府目前旨在提高私营收费透明度，让市民自行选择。

针对缴费缓冲期的建议，医院管理局行政总裁李夏茵回应称，相关收费调整已提供三个月缓冲期至4月1日。目前，医管局已实施新措施，职员会每日检查未来14日需进行造影检查的病人名单，并致电提醒尚未缴费者，希望能有效减少病人因忘记缴费而错过治疗的情况。

陈沛良指申请豁免个案大增 最终或抵销收费调整额外收入

保险界议员陈沛良关注，医管局在收费改革后3个月内，已接获超过24万宗医疗费用减免申请，当中九成（约21.6万宗）已获批准，是改革前合资格人数的16倍。他忧虑申请豁免的个案大增，会否大幅增加医管局的财政支出，甚至抵销收费调整所带来的额外收入。

医衞局回应时承认，免费服务的病人比例由改革前的20.7%上升至27.9%，确实可能影响改革的整体收入。不过，局方认为将资源用于通过经济审查的低收入或重病人士是恰当做法，又指现时仍有约72%的病人需要付费，相信收费调整改革仍有其作用，但实际为库房带来的资源仍需时检讨。

陈沛良亦关注，目前有9万宗「有条件减免」申请获批，但当中仍有六成申请人未提交补充文件，担心追收文件会产生高昂行政成本。李夏茵解释，在过去四个月约12万宗有条件减免个案中，有8.8万人已正式提交文件，余下约3.5万人尚未完成程序。她指出，申请人有三个月时间补交文件，若逾期未交，其减免资格将会自动失效，局方会向其追讨费用，因此不担心病人会拖欠文件。

何敬康质疑全年消费上限及减免机制对夹心家庭不足

选委界何敬康在会上指，香港不少「夹心阶层」家庭「不穷、不富」，但在现行机制下税负较高，医疗改革后自付费用亦将增加。他质疑，全年消费上限及减免机制，对这些家庭的保障是否足够，并担心他们未来可能因沉重的医疗开支而陷入贫困，却又无法得到社会援助。医务衞生局回应时强调，本次改革已大力帮助「夹心阶层」。其中，毋须经济审查的「一万元封顶」收费，正可避免他们因患上重病或长期病患而承受巨大经济压力，形容该措施能有效帮助中产家庭。

何敬康同时询问，是次改革有否设立如改善急症室轮候时间、减少医疗浪费百分比等量化绩效指标，以作日后检讨成效的依据。医务衞生局表示，改革的长远方向是引导市民善用基层医疗，并改善急症室服务及减少浪费。但考虑到影响服务表现的因素众多，单纯的收费改革难以完全反映成效，因此在现行第一阶段不会订立硬性指标。当局强调，改革目标期望在五年内达成，并会按机制每两年检讨一次。