何敬康评澳门食物「极度普通」 赞香港猪扒包完胜 无奈港人「隔离饭香」｜Kelly Online

近年澳门成港人旅游热点，不少旅客为各种小食慕名而来，甚至有「牛杂圣地」之名。立法会大会今早（7日）续会，辩论由饮食界梁进提出「推动旅游+饮食」的无约束力议员议案。新民党立法会议员何敬康直言澳门食物「极度普通」，指猪扒包、葡挞、牛杂、杏仁饼等街头小吃「香港都有得吃」，直指「香港嘅猪扒包好食过澳门，不过香港人就贪『隔离饭香』」。

何敬康是现任全国政协副主席兼前澳门行政长官何厚铧的侄儿，与澳门关系密切，但也没有「畀面」，直言澳门食物「极度普通」，指澳门115米长的官也街虽有多间老字号，售卖猪扒包、葡挞、牛杂、杏仁饼等街头小吃，惟直言「其实全部喺香港都有得吃」。

何敬康大感疑惑，称「但唔知点解会塑造成澳门嘅珍馐百味，变成必食清单」，相信「香港嘅猪扒包好食过澳门，不过香港人就贪『隔离饭香』」，专程搭船去。他表示「澳门靠嘅唔系米芝莲三星，而系靠一啲街头巷尾最普通嘅嘢食，都可以做到非去不可嘅效果」，提议香港借鉴澳门将食物系统化、品牌化的做法，利用科技精准推广，在网上制造话题，宣传香港特色小食。

署理文化体育及旅游局局长刘震总体回应指，旅发局将持续透过社交媒体及网站进行推广，并与内地及海外的知名媒体合作，拍摄香港饮食节目，以加深旅客对本港美食的认识，吸引他们将香港美食列入行程。旅发局亦会继续邀请全球各地的媒体、名人及网络红人亲身前来香港品尝佳肴，以全方位展现香港的独有魅力。