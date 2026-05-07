国家「十五五」首挺港发展大宗商品交易生态 陈茂波：一国两制优势让本港成为连接内地与国际市场重要枢纽

财政司司长陈茂波今日（7日）在LME亚洲金属研讨会致辞时表示，全球有色金属市场在人工智能、电动车及可再生能源等需求带动下持续增长，伦敦金属交易所（LME）成交量显著上升。然而，地缘政治冲突、关税及供应链重组令市场更趋复杂及波动，稳定可靠的供应链成为关键。

他指出，全球贸易正趋区域化，中国与东盟供应链融合加深，区内对可信赖的交易与定价平台需求殷切。国家「十五五」规划首次明确支持香港发展大宗商品交易生态，香港可凭「一国两制」优势，发挥自由港、低税制及国际金融中心地位，成为连接内地与国际市场的重要枢纽。

今年上半年立法为大宗商品贸易商落户香港提供半税优惠

陈茂波表示，香港正推进多项措施，政府已成立由他担任主席的「大宗商品策略委员会」，采取「全生态圈」的视角，推动实体贸易、金融交易、基建配套与与内地市场联通等多个方向发展。包括扩展LME认可仓储网络及完善实物交割体系，以提升价格发现功能及供应效率；并将于今年上半年立法为大宗商品贸易商落户香港提供半税优惠。同时，香港亦积极发展黄金交易、清算及储存能力。

陈茂波表示，今年上半年立法为大宗商品贸易商落户香港提供半税优惠。

政府与国际调解院研设大宗商品交易专属调解员名册

陈茂波指出，随着全球大宗商品市场规模扩大、交易模式更复杂，争议解决已成为供应链及市场运作的重要一环。特区政府与国际调解院（IOMed）正合作研究设立大宗商品交易专属调解员名册的可行性，为涉及矿产开采、生产、交易、清算、仓储及交付等环节的争议，提供中立、专业和高效的调解平台。这项安排有助降低跨境交易的不确定性，提升市场信心，并配合香港发展成为国际商品及黄金交易枢纽的目标。

陈茂波指出，展望未来，香港将继续完善金属相关的金融服务生态，推动由融资、保险、衍生工具到风险管理等「全链条」配套发展，让大宗商品企业可在香港一站式满足融资、对冲以及不同金融服务等的需求。同时，香港亦会积极推动更多以人民币计价的商品产品，便利内地及海外市场参与者管理汇率风险，并提升中国在全球大宗商品定价中的话语权。此外，香港将进一步深化与内地及国际市场的互联互通，探索类似股票和债券市场「互联互通」的商品市场合作模式，提升市场流动性、价格发现效率和资金配置能力，把香港建设成为集交易、物流、融资和定价功能的国际大宗商品交易中心。