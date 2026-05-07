立法会发书面警告 蔡素玉评「建制派勿护短」 陈家珮：尊重前辈 不猜测对方想法

新民党立法会议员陈家珮年初在湾仔闹市逆线行车，其后承认一项不小心驾驶罪，被判处罚款2千元及停牌1个月。陈家珮今早(7日)在电台节目表示，经历对她而言是一种磨练，并直认自己确实做错，认为无论是区议员抑或是政府官员，做错事便应该主动道歉。

对于《星岛》专栏大棋盘引前立法会议员蔡素玉所言，「建制派不能给人护短感觉」，陈家珮回应指，不想猜测对方的想法，表明绝对尊重元老级前辈的意见，并认同对方不希望立法会事务因此受到影响的立场。

虚心接受书面警告 感谢委员会一致裁决

这宗风波是立法会监察委员会成立以来的首个案例，立法会主席李慧琼昨日(6日)联同陈家珮会见传媒，向公众作正式交代。

对于监委会最终一致决定向陈家珮发出「书面警告」，属机制内最低级别的惩罚。陈家珮表示非常感谢委员会持平且认真的处理，对于为众人带来麻烦感到抱歉，并强调会虚心接受这个结果，将其视为一个深刻的教训以警惕自己将来要做好一点。

她引述委员会的报告内容指出，最终得出一致的书面警告决定，是因为考虑到她拥有22年驾驶经验，过往除了定额罚款（牛肉干）外，从未有过不小心驾驶的纪录。委员会信纳她为初犯且不会重犯，加上事后诚恳作出补救，不涉及诚信问题，因而作出了这个一致的结论。

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