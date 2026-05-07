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大棋盘︱陈家珮逆线驾驶「轻判」 蔡素玉有话说：建制派不能给人护短感觉

政情
更新时间：09:05 2026-05-07 HKT
发布时间：09:05 2026-05-07 HKT

立法会议员新守则实施后出现「第一滴血」，新民党陈家珮逆线行车风波，经监察委员会调查后，一致认为其不当行为未达严重程度，只是初犯兼有悔意，决定只作书面警告，即五级制处分当中，罚则最轻微的一级。有政圈中人指，陈家珮避过训诫、谴责等更严厉处分，公众可能会觉得是「轻判」，阻吓力不足，但事件已令社会对她产生负面观感，对从政者来说，信誉受损亦是一个不小的教训。

蔡素玉曾与新民党开火

陈家珮今年1月在湾仔逆线行车，引起社会哗然，虽迅速道歉及自首，但舆情不断发酵，更有人在网上发起联署要求她辞职。事件亦翻起政党之间的新仇旧恨，新民党领导层与民建联元老蔡素玉被爆在通讯群组开火，蔡素玉当时转发数段讯息，内容包括质疑该党要求高官比白更白，「试问对其爱徒是否用同一把尺，严格要求主动辞职是较体面做法。」

事隔数月，立法会调查结果出炉，蔡素玉昨晚向笔者表示，并非针对任何人，对处分「无意见」，但她一直强调的是建制派不能给人「护短」的感觉。至于只作书面警告会否阻吓力不足，蔡素玉说无要求严惩或怎样，现时结果亦可以接受。

监委会在今届议会新成立，随即要「开File」调查，未有先例可循下，委员对如何处理陈家珮事件亦有一番讨论。根据机制，列明对议员涉及违反操守的投诉，投诉人必须具名，并亲临立法会核实身份，否则投诉不会处理。

无市民投诉难立案？

翻查资料，监委会首次闭门会议在2月25日进行，而今次个案投诉人是一个名为「李隽谦」的市民，投诉表格签署日期为2月27日，仅相隔两天，跟逆线行车事件发生更超过一个月。监委会之后再开会讨论，陈家珮有出席解释，但投诉人则未有「作供」。有政界中人就关注，倘日后有其他类似个案，没市民现身具名投诉，是否等于监委会不能主动调查，岂非太被动？有局中人承认，技术上监委会必须收到投诉才能处理，否则难以立案。

有议员认为，逆线行车事件引起极大关注，加上发生在新议会开局，时间点尴尬，若监委会不作处理，会被质疑新制度只是「摆设」。事实上，去年牵头制定守则的立法会前主席梁君彦曾指，不会每逢有报道都主动调查，有实名投诉就会处理，但若监委会认为事件影响立法会声誉，会先搜集资料，有需要再处理，可见委员会理应有主动介入的角色。

天星小轮脱班严重 帐委会拟公开聆讯「招呼」

立法会议员表现受监察，政府部门的效率效益同样备受关注。审计署上周发表报告书，按惯例，立法会政府帐目委员会会选取两个主题，举行公开聆讯，预料本月中下旬会公布日程和主题。其中第86号报告书中提及青年宿舍管理，揭发青协主理的大埔青年宿舍，以远高于市价价钱购置设备，包括厕纸架、暖风机、枧液器架，部份最终更无法使用。

不过据了解，帐委会拟「招呼」的对象另有其人，其中审计报告揭发天星小轮脱班问题严重，运输署有发现但只跟进部分，又提及船只老化、维修出问题等。有议员认为天星小轮影响面更广，政策层面更值得跟进；另一公开聆讯主题，相信亦是「宏观」题目。

有熟悉帐委会运作人士指，即使没举行公开聆讯，委员会亦会安排委员跟进各题目，要求相关管制人员以书面交代报告内容，不会不了了之；若解释不妥当甚或「解完仲衰」，委员会有权要求「翻兜」召开聆讯。

聂风

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