油价｜庄豪锋批油公司「有默契」划一价格 倡立例要求展示最终售价 增加透明度

中东局势动荡，国际油价波动，实政圆桌立法会议员庄豪锋今日（6日）就燃油价格透明度在立法会提出书面质询，要求政府研究立例要求油公司在其所有展示渠道（包括路牌及宣传品）中，同时显示一个车用燃油标准最终售价（例如扣除其公司最普遍的折扣后的每公升燃油价格），以增加价格透明度；考虑强制油公司提交详细的折扣结构数据，让消费者委员会能即时公布更具参考价值的净价格比较表，而非仅依赖挂牌牌价等。

环境局：致力确保燃油供应稳定可靠

环境局回复指，香港车用燃油的零售价多年来由市场厘定，并取决于多项因素，例如采购进口成品油和经营油站的营运成本等。政府一直致力确保燃油供应稳定可靠、维持市场开放和促进竞争，并同时对燃油产品价格提高透明度，让消费者能作出适切的选择。

不过庄豪锋对当局答复不满意，他在社交平台发帖，不满政府未有正面回应会否采纳建议，「提出三个意见，问咗三次『会否』嘅问题，但政府答咗千几字，我好似睇咗好多嘢，但又唔知睇咗啲乜」，质疑当局未有明确表示会否采纳相关建议，甚至未有提供任何合理解释。

质疑油公司定价存在默契

庄豪锋指，根据今日观察，本地各大油公司的牌价「一如既往咁有默契，全部统一32.54/L」，「合拍程度跑赢政府各部门」。

庄豪锋今日提出的书面质询，包括询问会否参考一手楼「实用面积」及贷款「实际年利率」的做法，立法规定油公司提供「标准最终售价」，并提交折扣数据予消委会，以提高价格透明度。

政府回应指，2019年政府已推出在油站地段内竖立价格显示板的指引，列明价格显示板须提供的价格资料、尺寸、设计和摆放位置等标准，并要求新投得油站用地的油公司跟从指引的要求，提交价格显示板方案给环境局审批。环境局要求油公司在价格显示板上，展示该油站出售的燃油产品的中英文名称、零售牌价及提供门市折扣后的净价格，以提高资讯透明度。至于油公司提供给指定客户（例如会员）的优惠，则属于一般常见的商业营销手法，以吸引客户。

记者：李健威