议员忧观塘避风塘船只管理不善 碍水上活动发展  发展局：今年第四季咨询共享指引

政府计划在观塘避风塘发展水上康乐活动。工联会邓家彪今（6日）在立法会大会提出口头质询，指大量长期停泊该水域的船只缺乏系统管理，限制水上活动发展空间，关注当局有否计划在沿岸增建配套设施。发展局局长宁汉豪表示，海事处及「起动九龙东」办事处制定《共享观塘避风塘指引》，冀今年第四季作出咨询。

研观塘避风塘建跨海桥梁 连接启德前跑道区及观塘

宁汉豪表示，为促进观塘避风塘内的船只在非台风日子，能与水上康乐活动安全共享水体，海事处及「起动九龙东」办事处制定《共享观塘避风塘指引》，列出船只使用避风塘时应注意的要点。现正就共享水体制定优化方案，并收集持份者意见，争取今年第四季就具体计划咨询观塘区议会及其他相关团体。

宁汉豪表示，政府正研究在观塘避风塘上兴建跨海桥梁，以直接连接启德前跑道区及观塘。因应公众意见，研究会探讨加设行车通道的方案，正检视不同方案可行性及进行技术评估，并检讨若同时容纳行人、单车及一般车辆，经扩大后的跨海桥梁规模，对于观塘避风塘进行水上康乐活动会否有影响。

宁汉豪：正协调设浮台 考虑于非台风天缩窄泊位区

邓家彪追问，观塘能否如启德般设置长期浮台式码头，便利区内「打工仔」练习龙舟。宁汉豪回应指，现时观塘3个举办水上活动的团体中，一个已成功争取兴建浮台，另一个曾申请长期浮台遇到阻力而未获批准，当局正协调相关部门包括海事处，希望以包容态度处理，由于申请位置不在水面中央，成事机会及空间增大。

渔农界陈博智关注优化方案后，观塘避风塘船只停泊管理安排。宁汉豪表示，现时海事处从两个方向出发处理优化方案，包括针对个别项目需预先部署，与现时停泊的船只协调；另一方向是长远优化，考虑将泊位区范围在非台风时缩窄，但会影响经常停泊在该处的船只，现时海事处仍在思考中。至于避风塘管理，宁汉豪指要交由运输及物流局和海事处探讨。

宁汉豪提到，目前政府计划在香港仔避风塘扩建部分、前南丫矿场及红磡站临海用地推动游艇旅游，并以公开招标方式出售发展项目用地，包括用地旁的水体，希望企业以商业模式兴建及营运游艇停泊设施。此外，「机场城市」游艇港湾发展项目将会额外提供游艇泊位，机管局正公开邀请发展意向书。

记者：曹露尹