立法会︱议员关注政府创科人手不足 孙东 : 会引进AI与数据科学专家 壮大政府AI人才库

在今日( 6日 )的立法会会议上，有议员关注政府的创科人手是否足够。创新科技及工业局局长孙东称，数字政策办公室负责管理系统分析／程序编制主任职系、电脑操作员职系以及资料处理员职系人员，并分派于数字办的不同单位，主要担任推动数字政府建设、优化数据治理以及促进业界发展联系等中央统筹及协调工作，人员亦会派驻政府各决策局及部门，而截至今年3月底，三个职系的编制数目共有约2200人。

政府可聘用合约人员或委聘服务承办商 满足工作需求

他续称，为应对各项资讯科技、数码转型及创科项目的需求，各部门除聘用公务员职系人员外，亦会按运作需要、项目性质、科技类别、专业要求及资源分配优次等因素，聘用合约人员或委聘服务承办商，亦可灵活调配现有人手，以满足工作需求。

孙东称，数字办已成立专队，邀请具备大型项目经验的科技公司协助部门设计及推行有关AI提升效能项目。资料图片

他指政府非常重视员工的技能提升及升级转型，例如透过加强培训，让员工成为掌握最新技能和市场做法的复合型人才，以推动日益重要的政府数字转型及科技创新工作。

数字办已成立专队 邀科技公司助部门推行AI提升效能项目

他续称，在AI效能提升组的领导下，数字办已成立专队，邀请具备大型项目经验的科技公司协助部门设计及推行有关AI提升效能项目，同时数字办会引进业界的AI与数据科学专家，以及市场领先技术，提供技术支援与策略咨询服务，以及协助培训跨越不同职系的关键人才，以便持续推动及扩展AI项目，壮大政府内部的AI人才库。

孙东指业界专家将以「手把手」模式，提升负责推行AI项目政府人员的辨识顶尖科技及应用AI的实战能力。资料图片

孙东称这些业界专家已逐步到位，将会以「手把手」的模式，透过项目管理及实践，提升部门负责推行AI项目的政府人员的辨识顶尖科技及应用AI的实战能力，令政府推行的数字及科技转型项目更切合用户需要及达到专业水准，而这些项目将会于今年内陆续推出。

记者：郭咏欣