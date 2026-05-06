陈家珮逆线行车︱李慧琼：发书面警告属庄严决定 陈家珮称虚心接受 至今未再驾车

立法会监察委员会今（6日）就新民党立法会议员陈家珮逆线行车一事发表调查报告，委员会一致认为陈的不当行为未达致严重程度，监委会决定向她施加书面警告，以严正警告她必须时刻注意个人言行。身兼监委员会主席的立法会主席李慧琼见记者时表示，发出书面警告是一个庄严决定，相信对于所有议员来说，是非常严肃的提醒，议员要时刻注意自身行为，从而引导公众，符合公众对议员的期望。她相信这个讯息很清楚，是向所有议员发放，议员也掌握讯息背后所提出的要求。

李慧琼：监委会决定已考虑各方因素

李慧琼指，按照规定，她作为监委会主席，亦会向陈家珮发出庄严的书面警告，强调监委会非常认真去调查，审视所有事情的发生经过，在考虑各方因素后作出决定。

李慧琼提到，监委会今早根据议事规则，就处理陈家珮的投诉向立法会提交报告，秘书处亦随即发出新闻稿，让大家更清楚了解整件事情的情况，以及监委会决定。经考虑所有因素，并按照监委会处理投诉程序所属的处分类别，监委会决定对陈家珮发出书面警告，要求她必须时刻注意个人言行，确保不负市民对立法会议员的期望。

她又指，市民会对议员言论、行为表达不同意见，包括对立法会的决定作出不同表述，立法会经常虚心聆听，并不时要求做得更好，以满足市民期望。监委会考虑对陈家珮投诉的因素，已经很清楚表述，相信市民会理解。

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如何区分严重程度？ 李慧琼：报告已详细说明

被问及如何区分事件严重和轻微程度，李慧琼表示，监委会对每个个案均会认真考虑，并严格按照投诉程序及处理机制办事。她指报告及新闻稿中，已详细说明个案处理方式及判断严重程度的不同考虑因素。

至于书面警告伴随的后果，李慧琼指，对于议员或所有人而言，收到正式书面警告属非常严肃的警告，大家都明白警告的意思及作用，而警告亦公开给全社会知道，包括立法会议员、全体市民，相信对议员来说，是「要认真处理的事情」。

陈家珮认鲁莽贪方便

陈家珮表示，非常虚心接受监委会决定，知道自己当日是作出了一个鲁莽及「贪方便」的驾驶错误，非常抱歉让市民大众对此行为感到失望，会虚心且诚心接受监委会作出的报告，并感谢各位市民关心。陈家珮称，会继续努力做好议会工作，报答市民，亦服务好香港市民。她在事发之后没有再驾车，今日同样没有驾车。

记者、摄影：曹露尹

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