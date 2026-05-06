议员批中小企基金审批慢 商经局：过往3年七成申请在30工作天内完成

批发及零售界邵家辉今（6日）在立法会大会上关注中小微型企业的支援。他引述业界指，「中小企业市场推广基金」存在审批进度滞后的情况，有个案等候时间超出当局的服务表现指标，关注当局如何缩短申请个案的审批时间，以及尽快处理复杂个案。商务及经济发展局副局长陈百里表示，过往3年，有七成一般申请能够按服务承诺，在30个工作天内完成审批，其余三成个案则涉及较复杂的退款或退还开支安排，可能需要长达90天处理。整体而言，超过99%申请均在收齐文件后9个月内完成审批。

3成 个案涉复杂退款 需时90日处理

陈百里亦指，近年复杂个案申请数目有所上升，相关个案主要涉及申请企业将已获主办机构或其他相关机构退还的款项，纳入所申报的实际开支之内，以获取高于应获资助的款额。当局亦发现部分推广活动的主办机构及参展企业可能漏报或误报资料，甚至作出不实声明，因此有关活动申请需作进一步审核，需较长时间处理，以确保公帑用得其所。

陈百里解释，因应一些商业情况，或为更好招揽展商，主办方有时会以不同形式为参展企业提供款项，包括折扣、回购、优惠、赞助、捐赠、报酬、宣传计划或其他形式回馈等。这些都可能被视为退款或退还开支。这些款项会令申请企业的实际开支低于所申报开支，因此必须在该开支项目中剔除。

他表示，工贸处已在申请指引中提醒主办机构，应在活动文件内列明退款的详情，以便申请企业作出申报，并透过不同渠道加强宣传。

业界对基金需求一直保持殷切

「BUD专项基金」理顺措施已实施超过1年，邵家辉关注当局如何评估此安排对中小微型企业营运的影响，以及何时作出检讨。陈百里表示，2025年「BUD专项基金」接获约5,350宗申请，较2019年增加超过210%，同期获批资助的总额增加超过320%，反映业界对基金需求一直保持殷切。

他续指，此外，参与企业认同「BUD专项基金」能为它们提供多方面协助，包括提升形象、品牌、产品及服务知名度，以及整体竞争力等。截至2026年3月底，约98%回应「项目完成问卷」的企业认为专项基金有助发展业务；约98%回应「年度回顾问卷」的企业认为基金有助其长远发展。

陈百里表示，政府需要时间就「BUD专项基金」推出的各项优化措施财政影响作出审视。当局会继续与业界密切沟通，持续检视资助计划的运作情况，并在有需要时作出调整及优化。

范骏华关注有否便利措施加快审批速度

选委界范骏华询问，当局有否便利措施，例如利用更多数字化工具等，来收取中小企业申请文件、进度报告或审计账目，从而加快审批速度，帮助企业资金回流。陈百里表示，会在内部或其他相关机构中调配人手，以加快审核进度，亦会善用科技，包括使用AI进行筛选和审查。

金融界陈振英表示，当局可否按中小企业行业划分不同等级，让平时审批较为顺利的行业能更快获得批准。陈百里回应称，会详细考虑各方面建议。

记者：曹露尹