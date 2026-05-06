部分米埔边境禁区取消 政府修订《边境禁区令》 7.24起市民毋须向警方申请禁区许可证

米埔部分地区属边境禁区范围，同时米埔及邻近的沼泽地区被列为《野生动物保护条例》（第170章）的限制地区，目前市民到访米埔边境禁区，须向警务处申请边境禁区许可证和向渔农自然护理署（渔护署）申请进入米埔沼泽区许可证。政府将于5月8日在宪报刊登《2026年边境禁区（修订）令》（《修订令》）及《2026年边境禁区（准许进入）（修订）公告》（《修订公告》），并于5月13日提交立法会进行先订立后审议的程序，待立法程序完成后，《修订令》和《修订公告》将于7月24日起实施。实施后，除过境设施及边界巡逻路外，所有的边境禁区会予以开放。

保安局发言人表示，订立《修订令》的目的，是把米埔相关部分地区剔出边境禁区的范围，使市民只须根据现行《野生动物保护条例》的规定，向渔护署申请进入米埔沼泽区许可证，而无须再向警务处申请边境禁区许可证。

渔护署会继续执行《野生动物保护条例》

渔护署会继续执行《野生动物保护条例》，确保在开放米埔边境禁区后，在便利市民到访的同时，能继续有效管控进入该区的访客人数，保障重要生态环境免受过度人为干扰。

另外，随着红花岭郊野公园于2024年11月成立，政府于去年1月24日起开放沙头角莲麻坑附近的指明边境禁区路段，藉宪报公告，豁免乘坐专营小巴通过该路段的人士申请禁区许可证的要求。经审视豁免安排的成效后，警务处处长现另行修订《边境禁区（准许进入）公告》（第245H章），作为永久措施，准许乘坐专营小巴进入或离开莲麻坑的任何人士，进出上述边境禁区路段而无须持有禁区许可证，以长期地便利游客到访公园一带游览观光，体验香港丰富的大自然地貌及文物古迹。

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