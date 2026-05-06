陈家珮逆线行车︱立法会监委会：对陈家珮施加书面警告 以严正警告须时刻注意个人言行

新民党立法会议员陈家珮1月在湾仔逆线行车，被警方票控一项不小心驾驶罪，早前于东区裁判法院提堂，被判罚款2千元及停牌1个月。立法会监察委员会早前收到投诉后，处理她的个案。监委会今日（5月6日）就处理对陈家珮的投诉向立法会提交报告。

监委会指，考虑所有相关因素后，一致认为陈家珮的不当行为未达「严重」程度，鉴于这是初犯，按《处理投诉程序》附件的类别，决定对陈家珮施加书面警告，以严正警告她必须时刻注意个人言行。

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